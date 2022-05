Xiaomi Smart Band 7 ufficiale: display più ampio e always-on

Sta diventando sempre più chiaro che il ciclo di un prodotto in casa Xiaomi sia più veloce del progresso tecnologico. Questo dà l’impressione che alcuni nuovi prodotti ne siano vittime, debuttando con poche novità. Potrebbe essere il caso della nuovissima Xiaomi Smart Band 7 presentata in Cina il 24 maggio 2022.

Schermo più grande e sensori

In termini di novità c’è soprattutto uno schermo AMOLED da 1,62 pollici contro i 1,56 pollici della generazione precedente. Anche la definizione è migliorata e arriva fino a 490 x 192 pixel. A differenza della Smart Band 6, il nuovo braccialetto offre ora uno schermo compatibile Always-On.

Sfortunatamente, abbiamo già scoperto le grandi novità. Xiaomi promette che i sensori per misurare la SpO2 sono stati migliorati e il software integrato offre 120 esercizi di formazione. La batteria da 180 mAh è data per 14 giorni di autonomia, con la modalità Always-On disattivata. La ricarica richiede circa due ore.

Prezzo molto basso

In Cina, la Xiaomi Smart Band 7 sarà commercializzata a 239 yuan, ovvero circa 33 euro tasse escluse. Come nel caso della Smart Band 6, Xiaomi offrirà anche una versione con NFC per il pagamento contactless. Come sempre con Xiaomi, ci vorranno alcuni mesi prima che il prodotto sbarchi ufficialmente in Italia.

Leggendo le specifiche, sembra chiaro che Xiaomi Smart Band 7 sia un leggero update che non dovrebbe interessare ai possessori di Smart Band 6.