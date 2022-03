Xiaomi Smart Band 7 vicino alla presentazione: ecco cosa sappiamo

Quasi un anno fa, Xiaomi ha presentato ufficialmente il suo ultimo braccialetto campione di vendite, Mi Smart Band 6. Seguendo il ritmo di un nuovo modello ogni anno, il produttore dovrebbe presto svelare il suo successore, atteso sotto il nome di Xiaomi Smart Band 7.

Il sito Android Police, specializzato nell’ecosistema Android, ha riportando diverse informazioni svelate da Magical Unicorn, un leaker che aveva anticipato diverse caratteristiche di Mi Smart Band 6 già prima della sua presentazione. Secondo le sue informazioni, la Xiaomi Smart Band 7 sarà disponibile in due versioni conosciute con i nomi in codice M2129B1 e M2130B1.

La definizione prevista per lo schermo cambierà, passando dall’attuale 142 x 486 pixel a a 192 x 490. Lo schermo risulterebbe così sostanzialmente allungato anche se, in termini di definizione della larghezza, rimarremmo su un valore sostanzialmente identico. Magical Unicorn indica anche che il braccialetto collegato avrà sette quadranti pronti all’uso, oltre alla funzione schermo sempre attiva per visualizzare permanentemente le informazioni, come l’orologio, sul braccialetto dell’utente.

Il leaker ha anche individuato alcune funzionalità previste sulla Xiaomi Smart Band 7. Questo è il caso di una sveglia intelligente che dovrebbe suonare all’ora più conveniente del mattino entro 30 minuti prima dell’orario programmato per evitare di interrompere l’utente nella sua fase rem del sonno. Sarebbe anche integrato un GPS, oltre a una modalità di risparmio energetico oltre a proteggere i dati del braccialetto tramite password.

Per il momento, non è ancora noto quando Xiaomi intenda presentare ufficialmente il suo nuovo braccialetto Smart Band 7. Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro dovrebbero essere commercializzati in Europa la prossima settimana, martedì 15 marzo. È potenzialmente in questa data che il produttore cinese potrebbe svelare anche il suo nuovo werable con un prezzo aggressivo sotto i 40/50€.