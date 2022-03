Xiaomi svela due nuovi smartwatch premium e due nuove cuffie true wireless

Insieme al lancio della serie 12, Xiaomi ha svelato anche nuovi wearable per ampliare il proprio ecosistema di prodotti. Le novità riguardano una coppia di smartwatch premium e due cuffie true wireless di fascia alta.

Watch S1 e Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 è la variante classica. Propone dettagli e design da orologio “tradizionale” con vetro zaffiro, un telaio in acciaio inossidabile rifinito a mano e un cinturino in pelle classico ed elegante e uno in gomma antiallergica, resistente allo sporco.

Xiaomi Watch S1 Active è pensato invece per gli sportivi e offre il massimo comfort durante le sessioni di allenamento.

Entrambi i modelli propongono un display Amoled da 1.43 pollici con supporto al multitasking per chiamate Bluetooth, NFC per i pagamenti contactless, l’assistente vocale Alexa di Amazon. L’autonomia dichiarata dall’azienda è pari a 12 giorni, abbastanza da tirare un sospiro di sollievo.

Sono oltre 117 le modalità di fitness e 19 modalità pro, di cui molte in grado di essere rilevate automaticamente dall’orologio. Inoltre, Xiaomi Watch S1 e S1 Active rimangono sempre connessi tramite GPS dual-band, garantendo un monitoraggio della salute 24 ore su 24, compresa la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, i livelli di stress, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Prezzi e uscita

Watch S1 sarà disponibile nei colori Black e Silver mentre Watch S1 Active Space Black, Ocean Blue e Moon White. Arriveranno sul sito ufficiale Xiaomi e su Amazon al rispettivo prezzo di 249,99 euro e 199,99 euro.

Xiaomi Buds 3T Pro e Xiaomi Buds 3

Migliorato anche il catalogo audio: Xiaomi Buds 3T Pro e le Xiaomi Buds 3 sono le nuove cuffiette true wireless con cancellazione del rumore premium: da quella attiva, in grado di raggiungere un livello di cancellazione pari a 40dB, a quella adattiva (solo su Xiaomi Buds 3T Pro), che permette agli auricolari di cambiare modalità automaticamente in base al livello di rumore ambientale.

Segnaliamo che su Xiaomi Buds 3T Pro ci sarà anche l’innovativa funzionalità audio Dimensional, capace di creare un paesaggio sonoro a 360 gradi simile a quello di un concerto dal vivo, e supportano anche l’applicazione Track, che consente di bilanciare le sonorità in base ai movimenti della testa e di non far perdere nessun dettaglio.

Troveremo poi la connettività dual-device e un’autonomia fino a 6 ore di riproduzione o 24 ore con la custodia. Presente all’appello la ricarica wireless.

Prezzi e uscita

Xiaomi Buds 3T Pro e Xiaomi Buds 3 debutteranno nella colorazione Carbon Black e Gloss White e saranno disponibili da domani 16 marzo su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia.

I sono prezzi sono stati fissati a 169,99 euro e 129,99 euro ma nelle prime 48 ore, ci sarà uno sconto del 20%.