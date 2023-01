Xiaomi TV F2 disponibile su Amazon con uno sconto di 100 euro

Xiaomi TV F2 Series, disponibile nelle tre varianti, 43″, 50″ e 55”, è da oggi disponibile su Amazon con uno sconto di 100 euro rispetto al prezzo di listino.

La Tv led, che già offriva un buon rapporto qualità/prezzo, è dunque ora acquistabile con un nuovo sconto, ma solo fino al 31 marzo prossimi e ad esaurimento scorte.

La F2 Series è dotata di un’elegante struttura in metallo con doppi supporti e presenta un design con cornici sottili e una risoluzione di 4K con MEMC a 60Hz. Il comparto audio, invece, vede la presenza dei sistemi DTS-Virtual:X, Dolby Audio e DTS-HD, che insieme creano un effetto surround di livello cinematografico.

Ma la vera caratteristica di questa gamma, dedicata all’intrattenimento, è l’integrazione di Fire TV, che permette agli utenti di godere di una vasta selezione di contenuti per l’intrattenimento da app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altro ancora.



Inoltre, il telecomando incluso, con integrazione Alexa per i comandi vocali, consente una user experience facile, fluida e confortevole, oltre a controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili nell’ambiente domestico.

La serie F2 di Xiaomi TV è infine dotata di Apple Airplay, che consente il casting diretto da dispositivi mobili.

A partire da oggi e fino al 31 marzo, la serie Xiaomi TV F2 con Fire TV integrata sarà disponibile su Amazon.it nelle seguenti offerte esclusive:

· 299€ anziché 399€ per la versione da 43″

· 349€ anziché 449€ per la versione da 50″

· 399€ anziché 499€ per la versione da 55″