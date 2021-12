Xiaomi Watch S1 e TWS Earphones 3 svelati all’ultimo evento

Non è stata solo la serie Xiaomi 12 ad essere stata ufficialmente svelata nell’evento di oggi. Infatti è stato mostrato il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S1, assieme alle cuffie TWS Earphones 3. Vediamoli entrambi.





Xiaomi Watch S1 è il nuovo orologio smart della compagnia. Possiede un corpo in acciaio inossidabile, vetro di zaffiro e schermo AMOLED di 1,43 pollici. Si promette di essere un accessorio molto interessante per gli amanti dell’esercizio, poiché è in grado di tracciare un gran numero di modalità di sport diverse: 117, per la precisione.

Dispone di altre caratteristiche come chip NFC per effettuare pagamenti, microfono, speaker, batteria da 470 mAh, sensori del cuore, dell’ossigeno nel sangue e del sonno. Insomma, non manca nulla. La versione dello Xiaomi Watch S1 con il cinturino in gomma costerà 1.049 CNY, ovvero circa 140 €. Quella con il cinturino in pelle, invece, sarà a 1.119 CNY, ovvero circa 155 €.

Passiamo ora alle cuffie. Le Xiaomi TWS Earphones 3 sono dotate di cancellazione attiva del suono, in grado di eliminare rumori di fino 40 dB. Sono naturalmente dotate di modalità trasparenza quando sorge la necessità di far entrare suoni dall’esterno. Infine saranno dotata di una batteria dalla durata di 7 ore, nonché certificazione IP55 alla polvere e all’acqua.

Le nuove cuffie verranno a costare 449 CNY, ovvero all’incirca 60 €.