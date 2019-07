Che Sony stia preparando un erede di Xperia 1 da presentare all’IFA di quest’anno non è più un segreto. Secondo fonti piuttosto affidabili, l’Xperia 2 non dovrebbe arrivare da solo, ma in buona compagnia. Ci dovrebbe infatti essere anche il successore dell’Xperia 10 ossia l’Xperia 20.



Le specifiche trapelate riguardano l’hardware della versione giapponese dell’Xperia 20, ma è probabile che la variante global non dovrebbe essere molto diversa. Al massimo potrebbero esserci delle diversità nelle dotazioni di memoria di archiviazione e Ram.

Lo smartphone dovrebbe essere mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 710 (che sostituisce lo Snapdragon 630), mentre il display offrirà 6″ di diagonale, con risoluzione FHD+ e rapporto cinematografico 21: 9. Il SoC sarà abbinato a 4GB o 6GB di RAM e 64GB o 128GB di memoria interna, rispettivamente.

La configurazione della fotocamera principale è composta da due sensori da 12 Megapixel, ma non è ancora chiaro se la seconda unità da 12 Megapixel sia un tele o un’ottica ultra grandangolare.

