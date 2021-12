Yahoo! Finance: è Meta (Facebook) la peggior azienda dell’anno

Ogni anno Yahoo! Finance esamina le aziende più influenti per eleggerne la migliore. Questa particolare classifica tiene conto dell’andamento della società sui mercati, oltre ad avere il compito di redigerne una seconda per le peggiori.

Quest’anno è Facebook, o meglio il gruppo Meta, a primeggiare tra le peggiori aziende dell’anno per ben 1.541 votanti. Se in questa classifica di disapprovazione spiccano anche Robinhood, Nikola e Alibaba, il gruppo Meta (Facebook) è decisamente al primo posto. Come precisa 9to5Mac, è anche quella che ha ricevuto più voti con commenti (8%) a marcare una certa inimicizia dei visitatori di Yahoo! Finance per l’azienda di Mark Zuckerberg.

Meta poco apprezata dal grande pubblico

“ Ciò che è particolarmente interessante dell’azienda precedentemente nota come Facebook è il numero e la varietà di motivi per cui alle persone non piace. Ha ricevuto il 50% in più di voti rispetto alla seconda in classifica, il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba, non per un singolo fattore, ma per una serie di rimostranze”

“ Un elettore ha detto che Facebook potrebbe riscattarsi riconoscendo i propri errori e chiedere scusa per quello che ha fatto, o donando una quantità sostanziale dei suoi profitti ad una fondazione per aiutare a riparare i danni”, si legge.” Altre persone hanno visto il riadattamento di Meta come un cinico tentativo di cambiare il modello classico e l’invecchiamento dei social media.

La cronaca non è dalla parte di Zuckerberg. Di recente abbiamo appreso, ad esempio, che quest’ultima aveva nascosto un imbarazzante reportage sulla disinformazione sulle sue piattaforme. È anche accusata di non fare abbastanza per ridurre le molestie su Facebook e Instagram, ma anche di danneggiare la concorrenza come parte della sua acquisizione di Giphy.