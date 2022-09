3 Cose che Apple non vi ha detto

C’è quello che Apple svela sul palco durante la sua conferenza e c’è quello che il brand specifica tra le righe sul proprio sito. Dietro i grandi annunci, facciamo il punto su diversi aspetti da sapere per i nuovi e vecchi prodotti.

L’accesso ai satelliti sarà a pagamento

Una delle funzioni di punta dei nuovi iPhone è la possibilità di connettersi direttamente a un satellite per chiedere aiuto. Almeno, questo sarà il caso negli Stati Uniti e in Canada inizialmente da novembre.

Nelle piccole righe del comunicato ufficiale di Apple, scopriamo che questo collegamento satellitare pensato per salvare vite umane sarà “gratuito per due anni ”. In altre parole, se si utilizzata il proprio iPhone per più di due anni, si dovrà pagare per continuare a beneficiare di questa funzione di sicurezza. Un elemento che rischia di far rabbrividire dal 2024 se si scoprisse che si sarebbero potute salvare vite se l’opzione fosse stata pagata e attivata.

Apple non comunica il prezzo dell’opzione satellitare dopo questi due anni. Forse l’azienda cambierà posizione per continuare a offrire questa funzione gratuitamente. Per il momento, tutto tace.

Airpods Pro 2: il cinturino andrà pagato

Tra le novità annunciate sul palco da Apple per la sua 2a generazione di cuffie Apple AirPods Pro c’erano le modifiche alla custodia di ricarica. Il nuovo box ha diritto, ad esempio, a uno speaker in grado di emettere un suono per ritrovare più facilmente le sue cuffie.

Apple ha anche aggiunto una posizione per attaccare un cinturino da polso alla sua custodia. Il brand ha evidenziato questa possibilità durante la presentazione delle AirPods Pro 2. Solo che qui il cinturino da polso non sarà presente nella confezione con l’acquisto delle cuffie.

L’Apple Store attualmente fa riferimento a un cinturino da polso del marchio Incase per 14,95 euro. Questo è un altro elemento che potrebbe alzare il conto.

Aumenti generali per i vecchi modelli

I nuovi prodotti svelati da Apple sono molto costosi. Nessuno dei nuovi iPhone 14 viene lanciato al di sotto dei 1000 euro e l’Apple Watch Ultra arriva a 999 euro. La piccola e brutta sorpresa è che anche il resto del catalogo subirà un aumento di prezzi in Italia.

Gli AirPods 3 che sono stati lanciati a 199 euro sono ora venduti a 209 o 219 euro a seconda che tu prenda o meno una scatola MagSafe. L’iPhone SE (2022), che era già molto costoso al suo lancio a 529 euro , ora arriva a 559 euro e si avvicina pericolosamente alla soglia dei 600 euro. Per uno smartphone che offre ancora Touch ID e il design dell’iPhone 6 del 2014.

I motivi sono da ricercare ovviamente nello svantaggioso cambio euro-dollaro che ha coinvolto la nostra moneta nell’ultimo anno.