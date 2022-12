Puoi perdere le foto dal tuo iPhone per molti motivi: errore di sistema iOS, backup o ripristino dell’iPhone non riuscito, dispositivo smarrito o rubato. La situazione più comune è che quando eliminiamo le foto dall’album del cellulare, le foto eliminate possono essere salvate nel dispositivo per 30 giorni, ma non è un compito facile ripristinare le foto se si supera questo tempo. Non preoccuparti, sappiamo come recuperare le foto del tuo iPhone e qui ci sono quattro modi diversi per insegnarti come recuperare le foto sul tuo PC, anche quelle cancellate definitivamente dal tuo iPhone.

[Indice]

Recuperare foto cancellate dall’album Eliminati di recente iPhone Come recuperare foto eliminate definitivamente da iPhone senza backup Come recuperare foto eliminate definitivamente dal backup iTunes Come recuperare foto eliminate definitivamente da iCloud

Recuperare foto cancellate dall’album Eliminati di recente iPhone

Quando elimini foto o video dal tuo iPhone, quelle foto vanno effettivamente nell’album Eliminati di recente. Le foto eliminate rimarranno nel Cestino dell’iPhone per 30 giorni dalla data di eliminazione. Ma non sarai in grado di riaverli una volta che sarà finita. Quindi, se vuoi recuperare i video cancellati da iPhone, prova prima a trovarli nella cartella eliminati di recente.

Apri l’app Foto >seleziona Eliminati di recente > clic Recupera dopo aver selezionato le foto.

Come recuperare foto eliminate definitivamente da iPhone senza backup

Se non hai eseguito il backup del tuo iPhone, ci sono poche possibilità di recuperare le foto cancellate dall’album Eliminati di recente. Anche se hai già eseguito il backup del tuo iPhone, potresti non avere le foto che desideri nel backup e il ripristino da un backup può essere piuttosto complicato. Se desideri un modo semplice per eseguire il backup e ripristinare le foto di iPhone, puoi provare PhoneRescue per iOS. È uno strumento di recupero dati iOS professionale che può aiutarti a eseguire il backup di foto importanti su computer, disco rigido esterno. In particolare, supporta l’anteprima anticipata e il recupero selettivo: recupera solo le foto cancellate su iPhone senza cancellare i dati esistenti.

Inoltre, i suoi vantaggi sono:

Oltre a recuperare foto eliminate definitivamente, può anche recuperare video, contatti, WhatsApp, ecc.

Recupera le foto cancellate definitivamente su iPhone con un clic, con o senza backup;

Il più alto tasso di successo, recupero sicuro al 100%;

Supporta iPhone 14 / 13 / 12, supporta anche iPhone 6 / 5 precedenti, compatibile con iOS 16.

Ecco i passaggi per recuperare le foto cancellate definitivamente su iPhone.

Passo 1. Scarica PhoneRescue per iOS sul tuo computer e aprilo.

Collega il tuo iPhone al computer tramite USB e seleziona la modalità di recupero dal dispositivo iOS.

Passo 2. Seleziona le categorie di dati da scansionare.

Seleziona le foto nella categoria di dati visualizzata, fai clic su OK per avviare la scansione.

Passo 3. Visualizza in anteprima e seleziona le foto da recuperare.

Dopo aver completato il processo di scansione, puoi visualizzare in anteprima i dati scansionati, comprese le foto cancellate su iPhone. Seleziona le foto che vuoi recuperare “sul dispositivo” o “sul computer”.

Come recuperare foto eliminate definitivamente dal backup iTunes

iTunes è un software di supporto indispensabile per i dispositivi Apple, quindi un altro modo semplice per ripristinare è utilizzare iTunes per ripristinare il backup, principalmente nei seguenti due modi:

Metodo 1. Ripristina il backup utilizzando iTunes

Passo 1. Avvia iTunes e collega l’iPhone al computer.

Passo 2. Fai clic sul tuo dispositivo.

Passo 3. Fare clic su Riepilogo e scegliere Ripristina backup.

Passo 4. Selezionare il backup che si desidera ripristinare e fare clic su “Ripristina”. Mantenere il dispositivo connesso fino al completamento del processo.

Nota: questo modo sovrascriverà il contenuto esistente sul dispositivo con il contenuto del backup.

Metodo 2. Recupera dal backup di iTunes con PhoneRescue per iOS

Il ripristino è ovviamente un compito facile se hai già un backup di iTunes. Puoi anche utilizzare PhoneRescue per iOS per estrarre le foto cancellate in modo permanente dall’iPhone al backup di iTunes, quindi ripristinarle sul computer o sul dispositivo. A differenza del metodo precedente, non avrai bisogno di ripristinare o cancellare i dati sul tuo iPhone.

Anche l’operazione è molto semplice, basta collegare il telefono cellulare al computer tramite USB, selezionare la modalità di recupero di iTunes e PhoneRescue per iOS completerà il backup e il ripristino del dispositivo in modo più comodo e rapido.

Come recuperare foto eliminate definitivamente da iCloud

Possiamo anche ripristinare i backup tramite iCloud, principalmente nei seguenti tre modi:

Metodo 1. Ripristino del backup iCloud su iPhone

Se non disponi di un computer o non desideri completare il backup e il ripristino tramite il computer, possiamo utilizzare direttamente l’iCloud sul telefono cellulare per eseguire il backup e il ripristino, ma tieni presente che questo cancellerà i dati sul tuo dispositivo.

Passo 1. Inizializza il tuo iPhone (vai su Impostazioni > Generali > Ripristina > Cancella tutto il contenuto e le impostazioni).

Passo 2. Segui i passaggi di configurazione per andare alla schermata App e dati, quindi tocca Ripristina da backup iCloud.

Passo 3. Accedi a iCloud con il tuo ID Apple esistente.

Passo 4. Tocca il backup che desideri ripristinare, scegli il backup corretto che contiene le foto di cui hai bisogno e attendi il ripristino.

Metodo 2. Accede iCloud.com

Accedi a iCloud.com, seleziona l’app “Foto” sul lato sinistro dello schermo e la cartella “Eliminati di recente”, vedrai i dati eliminati, seleziona le foto o i video che desideri ripristinare.

Metodo 3. Recuperare foto da iCloud con PhoneRescue per iOS

Sì, usi anche PhoneRescue per iOS per visualizzare e recuperare foto di iPhone cancellate in modo permanente da iCloud. È molto conveniente, devi solo seguire le istruzioni e puoi ripristinare i dati che desideri in pochi passaggi.

Conclusione:

Questo è tutto su come recuperare le foto cancellate in modo permanente su iPhone. Se in precedenza hai eseguito il backup del tuo iPhone, puoi scegliere di ripristinare le foto da un backup di iTunes o iCloud. Ovviamente, se vuoi scegliere il modo più comodo e veloce per proteggere i dati esistenti del tuo dispositivo, PhoneRescue per iOS deve essere la scelta migliore, può proteggere i dati esistenti e permetterti di ripristinare selettivamente i dati di backup, sia che è foto, contatti, musica, note, WhatsApp, ecc. Scarica subito PhoneRescue per iOS e provalo.