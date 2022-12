Moto X40 lancia in Cina con specifiche impressionanti

Ha avuto oggi luogo un evento di Motorola per celebrare il lancio del nuovo smartphone Moto X40, o X40 Edge come sarà probabilmente chiamato da noi. Vanta di diverse specifiche davvero impressionanti: vediamo subito quali.

In primo luogo parliamo del display: c’è un pannello OLED da 6,7 pollici, con supporto HDR10+. Ma la parte più interessante è il refresh rate. Questo infatti arriverà a un valore altissimo di 165 Hz, il più elevato mai visto in Motorola, che sicuramente lo renderà un dispositivo fondamentale per il gaming ma anche per molto altro.

E con un refresh rate così imponente ci vuole anche un chipset altrettanto forte. Il Moto X40 non delude nemmeno in questo: ci sarà infatti lo Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Anche il comparto fotografico presenta qualche sorpresa. Posteriormente infatti ci sono una lente principale da 50 Megapixel, una sia grandangolare che macroscopica sempre da 50 Megapixel, e infine un’ultima da 12 Megapixel. La selfie cam, invece, è addirittura da 60 Megapixel, valore piuttosto particolare.

Come ultime specifiche ci sono una batteria da 4.600 mAh con ricarica veloce da 125 W, certificazione IP68 e, purtroppo, mancanza del jack delle cuffie. Inizialmente verrà lanciato soltanto in Cina, ma possiamo sicuramente attenderci una versione internazionale l’anno prossimo. Il prezzo iniziale del modello base di Moto X40 da 8/128 GB è di circa 460€, mentre quello da 12/512 GB costerà circa 580€. I prezzi fuori dalla Cina, però, potrebbero sempre aumentare.