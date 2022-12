Pixel Tablet venduto su Facebook Marketplace: in arrivo un annuncio ufficiale?

Da ormai diversi mesi Google ha reso nota l’esistenza del Pixel Tablet, ma non ha mai rivelato più di tanto riguardo all’atteso dispositivo. Tuttavia in rete ne sono cominciate a circolare tantissime immagini, ed è pure comparso un annuncio di vendita (chiaramente non ufficiale) su Facebook Marketplace. Il lancio, dunque, potrebbe essere molto più vicino del previsto.

Grazie a queste fotografie, possiamo vedere non solo il design del Pixel Tablet, ma anche molte delle specifiche che ci attendono. Il dispositivo infatti impiegherà un chip Tensor (probabilmente di seconda generazione, ma il modello esatto non è noto), con 256 GB di memoria e 6/8 GB di RAM. Le dimensioni della batteria non sono mostrate con precisione, ma si può vedere come con una carica del 70% sia garantita un’autonomia di 16 ore.

Si può poi vedere più da vicino la stazione di ricarica, che non solo è dotata di speaker, ma è anche in grado di trasformare il tablet in un Nest Hub con Assistente Google sempre attivo. L‘intenzione di Google è di permettere al Pixel Tablet di rendersi utile anche quando non sta venendo utilizzato.

Il costo del tablet su Facebook Marketplace è di 400 dollari con stazione di ricarica inclusa. Tuttavia, essendo con tutta probabilità una vendita illecita, non è il caso di fare troppe speculazioni sul prezzo effettivo.