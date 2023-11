Guida ai regali di Natale. Tutta la tecnologia di Hinnovation

Nel cuore del periodo festivo, la casa diventa il fulcro delle celebrazioni. Con l’arrivo del Natale, Hinnovation offre una serie di soluzioni tecnologiche per rendere la tua casa un angolo di modernità e comodità. Il ricco portfolio eleva l’esperienza di vivere nella tua casa con un’ampia gamma di dispositivi innovativi: dalle serrature intelligenti che garantiscono sicurezza e comodità, agli eleganti smartwatch e sistemi audio Sonos per un intrattenimento di alta qualità, fino ai robot Roomba per una pulizia impeccabile e telecamere di sicurezza per una tranquillità senza pari. Quest’anno, porta un tocco di magia tecnologica nelle tue festività, trasformando la tua casa in un rifugio di innovazione e serenità.

Perché acquistare dallo store ufficiale Hinnovation?

Oltre alla vasta gamma di prodotti innovativi, lo store ufficiale di Hinnovation offre vantaggi esclusivi per un’esperienza d’acquisto senza pari. Goditi la tranquillità di un reso esteso fino a 60 giorni e l’accesso a kit e prodotti esclusivi. Con la possibilità di un reso online entro 14 giorni dall’acquisto, spedizioni gratuite per ordini superiori a 49€, assistenza ufficiale e laboratorio tecnico in Italia, e una garanzia di 2 anni, lo store ufficiale è la tua destinazione ideale per un acquisto sicuro e soddisfacente.

INDICE:

1 Control SOLO MINI (2ª generazione) – La chiave del futuro per la tua casa

Immagina di poter gestire gli accessi alla tua casa con la semplicità di un clic sullo smartphone. Il 1Control SOLO (2ª generazione) di Hinnovation rende questa visione una realtà. Questo dispositivo apricancello è unico nel suo genere, completamente senza fili, e utilizza la tecnologia Bluetooth 4 LE con due semplici batterie. Non solo elimina la necessità di cavi ingombranti, ma offre anche una facilità d’installazione senza precedenti: niente più bisogno di chiamare un tecnico!

1Control SOLO è capace di gestire fino a quattro accessi diversi, dalla porta del garage al cancello, rendendolo ideale per ogni tipo di abitazione. La sua durata della batteria è impressionante, superando i due anni con un uso medio di 10 aperture al giorno. È anche incredibilmente compatibile, supporta infatti oltre 700 tipi di radiocomandi, compresi quelli con codice Rolling. Questo prodotto non è solo un accessorio utile per la tua casa, ma è anche un regalo ideale per gli amanti della tecnologia, che aggiunge un tocco di modernità alle festività.

Link di acquisto

Prezzo: 89,00€

1 Control SOLO Innovazione e sicurezza a portata di mano

1 ControlSolo di Hinnovation è l’epitome della facilità d’uso e della sicurezza in ambito domestico. Questo dispositivo elettronico trasforma lo smartphone in un radiocomando universale, permettendo di aprire cancello e garage con un semplice tocco. L’app 1Control ti guida passo dopo passo nella configurazione, permettendo di dimenticare i vecchi telecomandi.

La caratteristica distintiva di 1 ControlSolo è la sua capacità di condividere in modo sicuro l’accesso alla tua proprietà. Con un semplice inserimento del numero di telefono, si può concedere l’accesso a chi si desidera, con la possibilità di impostare limitazioni temporali per una maggiore sicurezza. Inoltre, è possibile monitorare chi entra e chi esce, mantenendo il controllo totale sulla tua abitazione. Realizzato per resistere a condizioni climatiche estreme, 1 ControlSolo è ideale per l’inverno, garantendo prestazioni affidabili anche nelle giornate più fredde. La sua capacità di gestire fino a 10 utenti e 4 automazioni lo rende perfetto per famiglie numerose o per chi ama ricevere ospiti durante le festività.

Link di acquisto

Prezzo: 119,00€

1 Control Solo Lite – Il controllo smart, semplificato

1Control Solo Lite è un dispositivo apricancello che trasforma lo smartphone in un telecomando universale. Il 1Control Solo Lite è l’ideale per chi cerca una soluzione semplice e versatile per la gestione dei propri accessi domestici. Con la capacità di controllare fino a 2 cancelli o garage e l’utilizzo fino a 5 utenti, questo dispositivo è perfetto per famiglie e piccoli uffici.

Il vero punto di forza di Solo Lite è la sua indipendenza da Internet e Wi-Fi, utilizzando invece il Bluetooth 4 per un funzionamento affidabile e fluido, anche in luoghi come garage interrati dove la connessione dati potrebbe essere limitata. La configurazione è intuitiva e veloce, con l’app 1Control che ti guida passo dopo passo. In più, il dispositivo è alimentato a batterie, eliminando la necessità di complicati impianti elettrici. Per verificare la compatibilità con i tuoi telecomandi, visita questo link.

Link di acquisto

Prezzo: € 89,99

Smart Lock AYR Bluetooth – Un baluardo di sicurezza nascosto alla vista

Con l’arrivo del Natale, la sicurezza diventa una priorità ancor più sentita. AYR presenta la sua serratura elettronica Smart Lock Bluetooth, una soluzione di sicurezza che combina alta tecnologia e design discreto. Questa serratura trasforma lo smartphone in una chiave virtuale, grazie alla connessione Bluetooth 5.0, offrendo la possibilità di utilizzare anche un telecomando incluso. Il punto di forza di Smart Lock AYR Bluetooth risiede nella sua capacità di rimanere invisibile agli occhi degli intrusi. Sostituendo il cilindro meccanico tradizionale, elimina la possibilità di forzare il cilindro dall’esterno, aumentando notevolmente la sicurezza della casa. Questa serratura non solo protegge, ma funge anche da deterrente efficace contro i tentativi di effrazione, grazie al suono dell’allarme che si attiva in caso di manomissione.

Smart Lock AYR Bluetooth si avvale della tecnologia Bluetooth 5.0 con crittografia AES 256 e doppia autenticazione, assicurando una protezione dei dati a prova di hacker. La funzione autochiusura è una comodità aggiuntiva, che offre la tranquillità di sapere che la porta si chiuderà automaticamente, anche se ti dimentichi di farlo. Progettata per adattarsi a una varietà di porte e materiali, da quelle a battente a quelle basculanti, e costruita in materiali resistenti come l’acciaio inox, l’alluminio, il ferro e il PVC, questa serratura è versatile quanto sicura. Con la sua struttura in acciaio, alimentazione a batteria 9V, e un range di energia che arriva fino a 10 metri, è progettata per l’installazione interna e include due telecomandi, permettendo fino a 10 utenze diverse. Disponibile anche nei colori Bianco, Bronzo, Silver e Cromo, Smart Lock AYR Bluetooth si integra perfettamente con lo stile di ogni casa, garantendo sicurezza senza rinunciare all’estetica.

Link di acquisto

Prezzo: € 199,99

AYR WIFI Digital Door Viewer 760 – Un Guardiano Digitale alla Tua Porta

La sicurezza domestica si evolve con l’AYR WIFI Digital Door Viewer 760, un dispositivo che reinventa il concetto dello spioncino. Con il suo design smart e le funzionalità avanzate, questo spioncino digitale diventa un alleato essenziale per la sicurezza della casa durante le festività. A un prezzo di € 149,99, offre una panoramica completa e interattiva di ciò che avviene davanti alla porta. Il cuore di questo dispositivo è lo schermo LCD da 2,8”, che permette di visualizzare chi si trova davanti alla porta con un angolo di visione di 110°. La tecnologia avanzata del sensore CMOS da 1 Megapixel assicura immagini nitide, mentre il led infrarosso per la visione notturna garantisce una visione chiara anche nelle ore più buie.

La batteria ricaricabile da 4.000 mAh garantisce una lunga durata, riducendo la necessità di manutenzione costante. Inoltre, il dispositivo è dotato di un buzzer integrato nella fotocamera, che ti avvisa in caso di visita. La funzione audio bidirezionale permette di parlare e ascoltare chi si trova alla tua porta, aggiungendo un livello di interazione e sicurezza. Una delle caratteristiche più innovative di questo spioncino digitale è il rilevatore di movimento e porta aperta, che invia notifiche direttamente al tuo smartphone. Questo permette di monitorare l’ingresso dell’abitazione in tempo reale, anche quando non si è in casa. Adatto per porte di spessore tra i 38 e i 110 mm, è versatile e facile da installare. Oltre alla funzione di registrazione foto e video, l’AYR WIFI Digital Door Viewer 760 è disponibile nei colori Ottone e Silver, adattandosi perfettamente allo stile della tua casa.

Link di acquisto

Prezzo: 149,99€

AYR Digital Door Viewer 754 – Chrome: Un’Immagine Chiara in Ogni Condizione

Il Digital Door Viewer 754 di AYR, ora disponibile nella finitura cromata a € 79,99, continua a essere una scelta eccellente per chi cerca un’opzione di sicurezza pratica e facile da usare. Dotato di uno schermo LCD da 4” con risoluzione 480×320, garantisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La camera da 0,3 Megapixel e l’angolo di visione di 105° offrono una visione chiara e ampia dell’esterno. Alimentato da 4 batterie AAA, questo spioncino digitale è semplice da installare e gestire.

Link di acquisto

Prezzo: 79,99€

AYR Digital Door Viewer 759 – Ottone e Silver: Visione FullHD per Massima Sicurezza

Il modello 759 di AYR, offerto a € 99,99, è ora disponibile sia nella finitura ottone che in quella silver. Questo spioncino digitale smart si distingue per la sua risoluzione 1080p FullHD, che fornisce immagini estremamente nitide. Il sensore FullHD 1080p, l’angolo di visione di 128° e la camera da 2 Megapixel assicurano una visibilità eccellente. La visione notturna a infrarossi e la funzione di chiamata aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, mentre la registrazione su microSD e la batteria ricaricabile da 2.000 mAh offrono comodità e affidabilità.

Link di acquisto (Ottone)

Link di acquisto (Silver)

Prezzo: 99,99€

AYR Digital Door Viewer 9001 – Praticità e Sicurezza a Portata di Mano

Il modello 9001 di AYR, disponibile a soli € 39,99 nelle versioni Ottone e Chrome, è l’opzione perfetta per chi cerca una soluzione di sicurezza semplice ma efficace. Questo spioncino digitale vanta uno schermo LCD da 2,4” con una risoluzione di 320×240 e un angolo di visione di 90°. La camera da 0,3 Mp offre una visione chiara e dettagliata dell’esterno, mentre la batteria ricaricabile da 600 mAh garantisce un uso prolungato.

Facile da montare e posizionare, questo dispositivo è ideale per qualsiasi tipo di porta, con uno spessore da 35 a 120mm. La registrazione foto e video su memoria interna aggiunge un ulteriore strato di sicurezza.

Link di acquisto (Chrome)

Prezzo: 39,99€

Ezviz HB3 2k: Espansione della Sicurezza Domestica Semplificata

La telecamera aggiuntiva Ezviz HB3 2K, ora offerta a € 99,99, rappresenta un’aggiunta ideale per coloro che hanno già implementato un kit HB3 2K nella propria abitazione. Questa telecamera non solo mantiene tutte le funzioni salienti della serie di telecamere a batteria più venduta di EZVIZ, ma assicura anche una connessione Wi-Fi costante, espandendo il sistema di sicurezza della casa in modo semplice ed efficiente.

Con la sua risoluzione 2K, la telecamera offre immagini di alta qualità e dettaglio. La durata della batteria è impressionante, con una capacità di 5.200 mAh che assicura fino a 120 giorni di funzionamento. La telecamera dispone anche di un’efficace Active Defense con sirena e luce stroboscopica, oltre a visione notturna a colori e tecnologia video H.265. Il rilevamento intelligente dei movimenti delle persone e la comunicazione bidirezionale sono altre caratteristiche che la rendono un dispositivo di sicurezza completo. Questa telecamera è progettata per resistere agli elementi esterni e può essere integrata con l’Assistente Google e Amazon Alexa per un’esperienza smart completa.

Link di acquisto

Prezzo: 99,99€

Ezviz H6c PRO: Sicurezza Intelligente e Privacy

La telecamera Ezviz H6c PRO, disponibile a € 69,99, è la soluzione perfetta per chi cerca una telecamera di sicurezza interna che combini alta qualità d’immagine e funzioni intelligenti. Questa nuova versione della telecamera più venduta di EZVIZ offre una qualità video superiore, portandola al livello 2K+, e include funzioni di rilevamento migliorato con Intelligenza Artificiale integrata. La telecamera H6c 2K+ è ideale per monitorare animali domestici o bambini in ogni angolo della stanza, grazie alla sua visione panoramica e al tracciamento automatico.

La risoluzione 2K+ assicura immagini estremamente nitide, mentre la visione notturna a infrarossi garantisce una visibilità chiara fino a 10 metri anche in condizioni di scarsa illuminazione. La telecamera supporta la comunicazione bidirezionale e le schede microSD fino a 256 GB per l’archiviazione locale, oltre all’archiviazione su EZVIZ CloudPlay. Un aspetto unico della H6c PRO è la sua modalità sospensione per la protezione della privacy, che permette di disattivare la registrazione e la visione quando non necessario. Questa telecamera è quindi un eccellente bilanciamento tra sicurezza e rispetto della privacy personale.

Link di acquisto

Prezzo: 69,99€

Ezviz TY1 + LB1 WHITE: Sorveglianza e Illuminazione in un Solo Kit

Il kit Ezviz TY1 + LB1 WHITE combina una videocamera da interno con una lampadina smart, offrendo una soluzione completa per la sicurezza e l’automazione domestica a soli € 39,99. La videocamera TY1 si caratterizza per il suo campo visivo a 360° e le funzionalità di smart tracking, garantendo che ogni angolo della stanza sia sotto controllo. Questa videocamera motorizzata intelligente elimina i punti ciechi, permettendo la comunicazione in qualsiasi momento e fornendo una chiara visibilità anche nell’oscurità più profonda.

Le lampadine LB1 di EZVIZ, incluse nel kit, sono compatibili con Alexa e con l’Assistente Google, offrendo la possibilità di controllare le luci tramite app, con la funzionalità di pianificazione e timer, e contribuendo al risparmio energetico. Questo kit rappresenta una soluzione versatile per migliorare la sicurezza domestica e la gestione della casa intelligente.

Link di acquisto

Prezzo: 39,99€

Ezviz KIT Security SMOKE AND WATER: Protezione Completa per la Tua Casa

Il KIT Security SMOKE AND WATER di Ezviz, disponibile a € 49,99, offre una soluzione completa per la sicurezza domestica. Questo kit è composto da una centralina A1, due rilevatori di fumo T4 e due rilevatori di allagamento T10, pronti all’uso e facili da configurare tramite l’app EZVIZ. Il sistema wireless si collega alla rete Wi-Fi per rilevare intrusi, fumo o perdite d’acqua, inviando notifiche immediate all’utente.

L’hub di allarme A1 può essere collegato a un massimo di 32 sensori, rendendolo un dispositivo estremamente versatile. I rilevatori di fumo T4 e i rilevatori di perdite d’acqua T10, con le loro notifiche immediate e avvisi efficaci, assicurano una protezione completa contro vari rischi domestici. Questo kit non solo è facile da installare e da usare, ma offre anche una tranquillità senza pari per la sicurezza della propria casa.

Link di acquisto

Prezzo: 49,99€

Ezviz DB2: Videocitofono Innovativo per la Sicurezza dell’Ingresso

L’Ezviz DB2 è un kit videocitofono alimentato a batteria, offerto a € 169,99, che fornisce una protezione completa per l’ingresso principale senza l’uso di cavi. Questo dispositivo consente di sapere chi sta bussando alla porta prima che il campanello suoni, grazie alla sua risoluzione ultra-nitida 2K+, campo visivo grandangolare e batteria di lunga durata. Facile da installare, il DB2 è dotato di visione notturna IR, rilevamento intelligente dei movimenti delle persone, campanello Wi-Fi con supporto per scheda microSD e allarme anti-manomissione. Con la sua protezione IP65 e la tecnologia video H.265, questo videocitofono è ideale sia per appartamenti sia per ville isolate.

Link di acquisto

Prezzo: 169,99€

Ezviz Kit A1s Easy: Sistema d’Allarme Wireless per una Casa Intelligente

Il Kit A1S Easy di Ezviz, a € 199,99, rappresenta un sistema d’allarme completo e facilmente espandibile per la casa intelligente. Collegato via Wi-Fi e funzionante con sensori intelligenti e telecamere EZVIZ, questo kit avvisa in tempo reale di eventuali intrusi o problemi. Grazie alla sua batteria ricaricabile integrata e alla possibilità di backup su cellulare, A1S garantisce che il sistema di sicurezza sia sempre online e connesso. Il kit supporta fino a 32 dispositivi, ha un’ampia area di rilevamento e funzioni di rete avanzate, rendendolo una soluzione ideale per monitorare e proteggere la propria abitazione.

Link di acquisto

Prezzo: 199,99€

EZVIZ HP4: Sicurezza e Comodità per la Tua Porta d’Ingresso

L’EZVIZ HP4 è un video spioncino con campanello senza fili, disponibile a € 99,99. Questo dispositivo offre una soluzione semplice e efficace per proteggere la tua porta d’ingresso. Grazie alla possibilità di controllo remoto tramite l’app EZVIZ e al monitor interno da 4,3”, puoi facilmente vedere chi è alla tua porta prima di rispondere. Con una risoluzione di 1080p, videochiamata bidirezionale e visione notturna fino a 3 metri, l’HP4 fornisce immagini chiare e vivaci in ogni momento del giorno, garantendo sicurezza e connettività costante.

Link di acquisto

Prezzo: 99,99€

EZVIZ Kit sensori domestici A3: Soluzione Completa per la Sicurezza Domestica

Il Kit sensori domestici A3 di EZVIZ, offerto a € 169,99, rappresenta una soluzione ben studiata per garantire una maggiore sicurezza domestica. Con il protocollo ZigBee 3.0, questo sistema è facile da configurare tramite app e fornisce allarmi immediati in caso di rilevamento grazie al sensore PIR. Con un design compatto e a risparmio energetico, il kit offre una durata della batteria fino a 2 anni. Inoltre, l’integrazione con le telecamere EZVIZ rende questo kit una soluzione ideale per chi cerca una protezione completa e affidabile per la propria casa.

Link di acquisto

Prezzo: 169,99€

EZVIZ DL01S + DL01CP-BT: Eleganza e tecnologia per la tua porta d’ingresso

L’EZVIZ DL01S + DL01CP-BT è una combinazione di serratura smart e tastierino multifunzione aggiuntivo, disponibile a € 199,99. Questo kit rappresenta un nuovo modo di vivere la porta d’ingresso, offrendo modalità di accesso semplici ed eleganti. La serratura smart EZVIZ trasforma la vecchia serratura della porta di ingresso, permettendo di entrare senza chiavi, utilizzando lo smartphone. Si applica facilmente alla serratura esistente, semplificando la routine quotidiana con funzionalità intelligenti.

Il tastierino, progettato per funzionare con la serratura smart EZVIZ DL01S, presenta un design elegante e moderno, adatto a qualsiasi ambiente esterno. Questo accessorio aumenta la flessibilità e la comodità della serratura smart, offrendo ulteriori metodi per aprire la porta, come l’inserimento di un codice o l’uso di una scheda, particolarmente utili in caso di batteria scarica del telefono o se si dimentica il telefono. Il kit include una serratura intelligente e un tastierino, entrambi realizzati con materiali di alta qualità e dotati di funzioni avanzate come la chiusura automatica, la gestione dei diritti degli utenti, le notifiche push su dispositivi mobili e la modalità privacy.

Link di acquisto

Prezzo: 199,99€

EZVIZ Kit A1S Best: soluzione completa per la sicurezza domestica

Il Kit A1S Best di EZVIZ, offerto a € 99,99, è una soluzione di sicurezza domestica completa e versatile. Composto da diversi componenti come il telecomando K2, il sensore di movimento infrarossi T1, il sensore porta/finestre T2, il rilevatore di fumo T4 e il rilevatore di allagamento T10, questo kit assicura una protezione completa per la casa. Ogni componente del kit è pronto all’uso e facile da configurare: basta scansionare il codice QR sulla centralina di allarme e seguire le indicazioni vocali per avviare il sistema.

Questo sistema di sicurezza wireless utilizza la rete Wi-Fi per rilevare la presenza di intrusi o problematiche nella tua abitazione e inviare notifiche in tempo reale. Grazie all’app EZVIZ, è possibile controllare da remoto tutti i dispositivi connessi, anche quando si è lontani da casa. Il telecomando K2 permette di scegliere la modalità di funzionamento desiderata, mentre i vari sensori garantiscono un rilevamento affidabile di movimenti, aperture, fumo e perdite d’acqua, inviando segnalazioni immediate alla centralina A1.

Link di acquisto

Prezzo: 99,99€

EZVIZ HB3 2k: Kit di Telecamere a Batteria per una Sicurezza Avanzata

Il kit di telecamere a batteria EZVIZ HB3 2k, ora in offerta a € 279,99 da un prezzo di listino di € 379,99, rappresenta una soluzione di sicurezza flessibile, affidabile e stabile. Ideale per chi cerca una telecamera che si connetta in modo stabile al Wi-Fi di casa e offra prestazioni eccellenti, il kit HB3 di EZVIZ include due telecamere che presentano tutte le funzionalità fondamentali di rilevamento e difesa attiva della serie di telecamere a batteria più venduta di EZVIZ.

Queste telecamere offrono una risoluzione 2k per immagini nitide e chiare, connettività Wi-Fi HaLowTM ad alte prestazioni, Active Defense con sirena e luce stroboscopica, e una durata della batteria fino a 120 giorni. Con la visione notturna a colori, la tecnologia video H.265 e il rilevamento intelligente dei movimenti delle persone, queste telecamere garantiscono una sicurezza completa sia di giorno che di notte. La stazione base inclusa supporta schede micro SD fino a 256 GB e consente l’integrazione con l’Assistente Google e Amazon Alexa. Il kit contiene due telecamere HB3, una stazione base W2HS, alimentatore, accessori per il montaggio e una guida rapida, rendendolo una soluzione completa per la sicurezza domestica.

Link di acquisto

Prezzo: 279,99€

EZVIZ HB3 2k: Sicurezza Wireless Avanzata per la Tua Casa

L’EZVIZ HB3 2k, un kit con una telecamera a batteria più base, è disponibile a € 179,99, rispetto al prezzo di listino di € 249,99. Questo kit offre una soluzione di sicurezza domestica flessibile, affidabile e stabile per chi cerca una telecamera che si colleghi in modo stabile al Wi-Fi di casa e offra prestazioni eccellenti senza problemi. La telecamera HB3 fornisce prestazioni Wi-Fi potenziate e una chiarezza video notevole, oltre a tutte le funzionalità essenziali di rilevamento e difesa attiva.

Con la sua risoluzione 2k, la telecamera offre immagini di alta qualità, mentre la connettività Wi-Fi HaLowTM ad alte prestazioni garantisce una connessione stabile. La batteria da 5200 mAh assicura fino a 120 giorni di funzionamento, e la visione notturna a colori permette una sorveglianza continua. Altre caratteristiche includono tecnologia video H.265, rilevamento intelligente dei movimenti delle persone, comunicazione bidirezionale e un design impermeabile. La stazione base inclusa supporta schede micro SD fino a 256 GB e consente l’integrazione con l’Assistente Google e Amazon Alexa.

Link di acquisto

Prezzo: 179,99€

EZVIZ HP7 2k: Videocitofono 2 fili Connesso per un’Esperienza Moderna

L’EZVIZ HP7 2k è un videocitofono 2 fili retro-fit, attualmente offerto a € 269,99, ridotto dal prezzo di listino di € 299,99. Questo dispositivo è montabile al posto del citofono 2 fili (o 4 fili) esistente con estrema semplicità, aggiungendo un livello di sicurezza proattiva e connessione all’ingresso di casa. Grazie all’integrazione con l’app EZVIZ, offre controllo remoto, comunicazione e protezione.

Dotato di uno schermo touch a colori da 7 pollici, HP7 permette di gestire il citofono esterno e rispondere ai visitatori comodamente. La possibilità di inserire una scheda MicroSD consente di salvare filmati dei movimenti rilevati. Il dispositivo rileva l’attività umana davanti a casa e può inviare immediatamente notifiche di movimento quando necessario. Con la sua risoluzione 2k, schermo touch a colori, sblocco da remoto di porta/cancello, rilevamento smart del movimento delle persone e molteplici altre funzionalità, l’HP7 è l’ideale per chi cerca una soluzione moderna e completa per il proprio ingresso.

Link di acquisto

Prezzo: 269,99€

EZVIZ H6c 2k+: Telecamera Smart Motorizzata per Interno

L’EZVIZ H6c 2k+, una telecamera smart motorizzata per interni, è offerta a un prezzo di € 59,99. Questa telecamera di sicurezza avanzata porta la qualità del video a un eccellente livello 2K+, con Intelligenza Artificiale integrata per migliorare la funzione di rilevamento. Ideale per monitorare animali domestici o bambini in qualsiasi stanza, l’H6c 2k+ offre una visione chiara e nitida. Caratteristiche come la risoluzione 2K+, rilevamento intelligente dei movimenti delle persone, modalità sospensione per la protezione della privacy, visione panoramica e tracciamento automatico la rendono una scelta eccellente per una sicurezza interna smart. La telecamera supporta anche la visione notturna con infrarossi fino a 10 metri, comunicazione bidirezionale e archiviazione su EZVIZ CloudPlay, oltre a schede microSD fino a 256 GB.

Il monitoraggio intelligente e la capacità di catturare e archiviare momenti indimenticabili la rendono non solo un dispositivo di sicurezza, ma anche un modo per rimanere connessi con la famiglia quando sei lontano da casa. Con la sua facile installazione e la vasta gamma di funzionalità, l’H6c 2k+ è un’aggiunta intelligente a qualsiasi casa moderna.

Link di acquisto

Prezzo: 59,99€

EZVIZ H3C 3MP: Telecamera Smart Home Wi-Fi Avanzata

L’EZVIZ H3C 3MP, una telecamera Smart Home Wi-Fi, è disponibile a € 69,99. Questa telecamera di sicurezza per esterni è stata progettata per offrire una protezione intelligente dell’ambiente domestico senza interruzioni, funzionando 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con la sua risoluzione 2K, la H3c 2K cattura video incredibilmente nitidi anche in visione notturna a colori ed è in grado di rilevare la presenza di persone, garantendo una difesa attiva e affidabile.

Di dimensioni compatte e resistente alle intemperie, la H3c 2K è la telecamera di sicurezza ideale per la casa. Offre caratteristiche come zona di rilevamento personalizzabile, tecnologia video H.265, visione notturna a colori, notifiche vocali personalizzabili, supporto per schede microSD fino a 512 GB, comunicazione bidirezionale, sistema di difesa attiva con sirena e luce stroboscopica, e resistenza alle intemperie con grado di protezione IP67. Inoltre, è integrabile con Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT, rendendola una scelta versatile per la sicurezza domestica moderna.

Link di acquisto

Prezzo: 69,99€

EZVIZ EB3 3MP: Telecamera Wi-Fi a Batteria per Sicurezza

L’EZVIZ EB3 3MP, una telecamera Wi-Fi a batteria, è attualmente disponibile a € 89,99, con uno sconto di € 10 sul prezzo di listino di € 99,99. Questa telecamera di sicurezza per esterni offre una risoluzione 2K ultranitida e può funzionare ininterrottamente per 120 giorni con una singola ricarica della batteria. Facile da installare, può essere montata quasi ovunque nelle vicinanze della casa, eliminando la necessità di cablaggi complicati o costosi. Questo dispositivo di sicurezza esterno è caratterizzato da una serie di funzioni avanzate, tra cui una risoluzione 2K, rilevamento intelligente dei movimenti delle persone, visione notturna a colori, design impermeabile, Active Defense con sirena e luce stroboscopica, e comunicazione bidirezionale. Inoltre, supporta schede microSD fino a 256 GB e l’archiviazione su EZVIZ Cloud Storage.

Il sensore PIR integrato e l’algoritmo avanzato per il rilevamento della figura umana rendono la telecamera capace di distinguere le persone dagli animali o dagli oggetti in movimento, riducendo così gli avvisi non importanti. Con la sua capacità di resistere a condizioni meteorologiche avverse e la sua integrazione con dispositivi compatibili con Assistente Google e Amazon Alexa, l’EB3 è una scelta ideale per chi cerca una soluzione di sicurezza esterna affidabile e facile da usare.

Link di acquisto

Prezzo: 89,99€

Jackery Solar Saga 100W: Innovazione nell’Energia Solare Portatile

Il Jackery Solar Saga 100W, disponibile a € 329,99, rappresenta un’innovazione significativa nell’ambito dell’energia solare portatile. Utilizzando moduli fotovoltaici monocristallini, questo pannello solare trasforma l’energia solare in elettricità con un’elevata efficienza di conversione del 23%, rendendolo ideale per la vita all’aperto e come backup durante le interruzioni di corrente. Leggero e pieghevole, il pannello è facile da trasportare grazie alla sua maniglia e ai cavalletti che ne permettono una stabile installazione su qualsiasi superficie. La sua custodia laminata in ETFE garantisce resistenza all’umidità e durata nel tempo, rendendolo versatile e durevole per qualsiasi uso esterno.

Link di acquisto

Prezzo: 329,99€

Jackery SolarSaga 80W: Efficienza e Resistenza per l’Energia Solare

A € 249,99, il Jackery SolarSaga 80W offre un’esperienza di energia solare portatile con efficienza migliorata. Questo pannello solare innovativo può generare elettricità da entrambi i lati, grazie al vetro extra bianco che migliora la produzione di energia. Con una certificazione IP68, il pannello resiste a condizioni meteorologiche avverse, essendo impermeabile e antipolvere. Compatibile con tutte le power station Jackery, permette di collegare fino a 12 pannelli contemporaneamente, offrendo una soluzione versatile per una varietà di esigenze energetiche. Realizzato in vetro temperato resistente, con un design unico per una maggiore durata e robustezza, è il primo prodotto fotovoltaico al mondo a ricevere la certificazione IEC TS63163 di TÜV SÜD.

Entrambi i pannelli solari Jackery sono ideali per chi cerca soluzioni portatili, efficienti e durature per sfruttare l’energia solare, sia per le attività all’aperto sia come backup in caso di interruzioni di corrente. Con la loro avanzata tecnologia e design, sono perfetti per chi desidera unire la praticità alla sostenibilità.

Link di acquisto

Prezzo: 249,99€

Jackery Explorer 1000EU: Energia Portatile per l’Avventura All’Aperto

Il Jackery Explorer 1000EU, disponibile a € 1.249,99, è una power station portatile ideale per chi ama vivere avventure all’aperto. Progettata per un uso solare, migliora significativamente la qualità della vita di chi si sposta in ambienti esterni, offrendo un’opzione di alimentazione affidabile e versatile. Con una potenza di 1000 W e una capacità di 1002 Wh, la Jackery Explorer 1000EU è dotata di 2 prese CA standard a onda sinusoidale pura, permettendo di alimentare più apparecchi CA simultaneamente. È perfetta per camperisti, alimentando dispositivi come mini-stufe, ventole di raffreddamento, mini-frigo e macchine per il caffè, senza alcuna configurazione aggiuntiva.

Il generatore è dotato di una tecnologia MPPT professionale che fornisce una ricarica solare più veloce. Può essere ricaricato rapidamente in circa 8 ore collegando due pannelli solari SolarSaga da 100W, o in circa 7 ore da una presa CA. Con un design compatto e senza fili, è l’ideale per feste all’aperto, in grado di far funzionare elettrodomestici e dispositivi elettronici essenziali. La batteria da 1002Wh (21.6V, 46.4Ah) garantisce un’elevata capacità di alimentazione, mentre le diverse modalità di ricarica, compresa quella solare, offrono versatilità. Con la sua capacità di alimentare dispositivi essenziali come frigoriferi, ventilatori CPAP/BiPAP, computer e altro, la Jackery Explorer 1000EU può anche essere utilizzata come affidabile alimentazione di riserva in situazioni particolari.

Link di acquisto

Prezzo: 1.249,99€

Jackery Explorer 500EU: Power Station Portatile per Avventure All’Aperto

Il Jackery Explorer 500EU, proposto a € 659,99, è una power station portatile progettata per migliorare l’esperienza all’aperto. Con la sua capacità di sfruttare l’energia solare, è particolarmente adatta a coloro che amano avventure in ambienti esterni come il campeggio o il trekking. Questa power station ha una capacità di 518 Wh e offre una presa CA standard a onda sinusoidale pura (230 V, 500 W, 1000 W di picco) per alimentare una varietà di dispositivi CA come TV, frigoriferi portatili e molto altro. Inoltre, dispone di una porta CC da auto da 12V/10A e tre porte USB-A da 5V / 2-4 A, ideali per alimentare o ricaricare piccoli dispositivi elettronici.

La Jackery Explorer 500EU è stata progettata pensando ai camperisti. È facile da riporre in camper o rimorchi e può alimentare dispositivi come ventilatori da soffitto, luci e dispositivi elettronici senza bisogno di impostazioni aggiuntive. Può essere ricaricata in circa 9,5 ore tramite il pannello solare Jackery SolarSaga da 100 W, o attraverso la presa a muro, la presa dell’auto e il generatore. La Explorer 500EU è dotata di funzionalità di sicurezza come la protezione dalla temperatura, il cortocircuito, la sovracorrente, il sovraccarico e la sovratensione. Questa power station è un’eccellente scelta per chi cerca un’opzione ecologica e pulita per alimentare dispositivi durante attività all’aperto o in caso di emergenze.

Link di acquisto

Prezzo: 659,99€

Jackery Explorer 300 Plus EU: La Tua Power Station Compatta e Potente

Il Jackery Explorer 300 Plus EU è una power station portatile che unisce un inverter a onda sinusoidale pura da 300 W (picco di 600 W) con una capacità di 288 Wh, rendendola un’ottima scelta per chi cerca energia mobile e affidabile. Questa centrale portatile è perfetta per viaggi all’aperto, campeggio, o come fonte di energia di emergenza. La sua capacità di 288 Wh e la tecnologia di batteria LiFePO4 offrono fino a 3000 cicli di vita all’80% della capacità, garantendo un utilizzo prolungato e affidabile. La protezione BMS integrata assicura la sicurezza contro sovratensioni e cortocircuiti.

L’Explorer 300 Plus è dotato di una varietà di porte, tra cui una uscita CA, due USB-C (100W Max), una USB-A e un porto auto, offrendo la flessibilità di caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. La sua dimensione compatta lo rende facilmente trasportabile, ideale per avventure all’aperto o come soluzione di backup in caso di emergenza. Grazie alla sua capacità di ricarica rapida, puoi ricaricare completamente la stazione in sole 2 ore tramite adattatore AC. Offre anche la possibilità di ricarica tramite adattatore per auto e pannello solare, aumentando ulteriormente la sua versatilità.

Link di Acquisto

Prezzo: € 349,99

Jackery Explorer 240EU: La Tua Centrale Energetica Portatile

Il Jackery Explorer 240EU è una power station portatile progettata per offrire energia affidabile all’aperto. Con una capacità di 240 Wh e la possibilità di alimentare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, è l’ideale per viaggi in campeggio, escursioni o come fonte di emergenza. Questa power station è dotata di una presa CA standard a onda sinusoidale pura, due porte USB-A e una porta DC per auto. È capace di alimentare dispositivi come computer portatili, mini-frigo, droni, e altri elettronici per esterni, rendendola perfetta per le tue avventure all’aria aperta.

Explorer 240EU utilizza batterie agli ioni di litio, offrendo un’alternativa pulita ed ecologica ai generatori tradizionali. Non produce fumo né rumori, rendendola ideale per i campeggiatori che desiderano mantenere un ambiente tranquillo e pulito. Con il supporto di ricarica solare, puoi utilizzare i pannelli solari portatili della serie Jackery Solar Saga per una ricarica rapida ed efficiente. Inoltre, il dispositivo fornisce protezioni di sicurezza come la protezione dalla temperatura e da cortocircuito. Il design compatto e leggero rende l’Explorer 240EU facile da trasportare, adatto per qualsiasi viaggio. Puoi ricaricare smartphone, tablet, computer portatili e piccoli elettrodomestici con facilità, ovunque ti trovi.

Link di Acquisto

Prezzo: € 299,99

Victrola Hi-Res Carbon: Un’esperienza audio di alta qualità

Il giradischi Victrola Hi-Res Carbon rappresenta una fusione perfetta tra eleganza e tecnologia avanzata, ideale per gli appassionati di musica che cercano un’esperienza audio di alta qualità. Questo modello, disponibile a € 699,99, si distingue per la sua capacità di trasmettere l’audio Bluetooth in alta risoluzione, assicurando una connessione impeccabile con altoparlanti e cuffie compatibili. La costruzione è caratterizzata da materiali di alta qualità, come il plinto in MDF a bassa risonanza e componenti in metallo premium, che garantiscono robustezza e un aspetto raffinato.

Un elemento distintivo è il braccio del giradischi, realizzato in alluminio, con un guscio rimovibile personalizzabile e un contrappeso regolabile, che consente un’accurata regolazione per un ascolto ottimale. La cartuccia Audio Technica AT-VM95E si abbina perfettamente all’Hi-Fi per offrire una riproduzione bilanciata e priva di distorsioni. L’utilizzo del giradischi è facilitato da un preamplificatore commutabile con uscite RCA analogiche standard, oltre a un sensore auto-stop che previene l’usura della puntina.

Link di Acquisto

Prezzo: € 699,99

Victrola Hi-Res Onyx: design e tecnologia in un giradischi

Il giradischi Victrola Hi-Res Onyx, disponibile a € 499,99, combina design moderno e tecnologia audio all’avanguardia, offrendo un’esperienza d’ascolto di qualità superiore. Il modello si connette senza problemi a cuffie e altoparlanti compatibili grazie alla trasmissione audio Bluetooth ad alta risoluzione integrata. Il plinto in MDF impiallacciato a bassa risonanza, unitamente ai componenti e al piatto giradischi in metallo premium, garantisce un aspetto elegante e prestazioni acustiche ottimali.

Il braccio in alluminio, con guscio rimovibile personalizzabile e contrappeso regolabile, consente un ascolto preciso e di alta qualità. La cartuccia Audio Technica AT-VM95E si abbina perfettamente all’HiFi, offrendo una riproduzione bilanciata e priva di distorsioni. Il giradischi è facile da usare, con un preamplificatore commutabile, uscite RCA analogiche standard e sensore auto-stop per preservare la puntina.

Link di acquisto

Prezzo: 499,99€

Bundle Sonos Beam + Sonos Sub: Un’esperienza sonora completa

Il Bundle Sonos Beam + Sonos Sub, proposto a € 998,00, offre un’esperienza audio coinvolgente e di alta qualità. Il set include l’elegante e compatto Sub Mini, che si integra perfettamente con l’arredamento di casa e può essere collocato facilmente sotto una scrivania o un tavolo. La connessione wireless del Sub Mini assicura massima libertà di posizionamento nella stanza. L’installazione e la configurazione di Sub Mini sono semplici e guidate dall’app Sonos. Il dispositivo si accende e si aggiunge facilmente al sistema, con il volume che si regola automaticamente insieme a quello della soundbar o dello speaker abbinati. L’app Sonos consente inoltre di personalizzare l’equalizzazione e modificare il livello dei bassi.

La Beam, una soundbar ottimizzata per dialoghi cristallini, è stata sviluppata con l’assistenza di tecnici del suono vincitori di premi Oscar. È dotata di un sistema di elaborazione avanzata dell’audio per garantire un suono bilanciato a qualsiasi volume e di una funzione Night Sound per guardare la TV a basso volume. Il bundle è anche ideale per gli amanti della musica, permettendo di riprodurre contenuti da tutti i servizi preferiti con audio stereo ricco e dettagliato, incluso il supporto a formati ad alta risoluzione come Dolby Atmos Music.

Link d’acquisto

Prezzo: 998,00€

Bundle Sonos Ray + Sonos Sub: Un’esperienza audio piena

Il Bundle Sonos Ray + Sonos Sub, proposto a € 798,00, offre un’esperienza audio coinvolgente per un intrattenimento domestico di alta qualità. La Sonos Ray è una soundbar che armonizza con precisione le frequenze medie e alte, garantendo bassi perfettamente bilanciati senza distorsioni. La sua capacità di elaborazione avanzata posiziona accuratamente gli elementi sonori, creando un ambiente sonoro avvolgente. Il design di Ray è ideale per essere inserito dentro un mobile TV o montato a parete, con tutti gli elementi acustici rivolti in avanti per minimizzare le interferenze. Quando la TV è spenta, Ray si trasforma in un versatile sistema audio per musica, podcast, radio e audiolibri, con connettività Wi-Fi, Apple AirPlay 2 e altro.

Il Sub Mini Black è un componente chiave del bundle, amplificando l’esperienza audio con un suono basso potente e profondo. La sua connessione Wi-Fi a 5 GHz assicura una trasmissione audio veloce e sincronizzata perfettamente con la TV. Progettato con due woofer su misura in un cabinet acusticamente sigillato, il Sub Mini offre una gamma completa di basse frequenze, nonostante le sue dimensioni compatte. Il Sub Mini si integra con stile e discrezione nell’arredamento, facile da posizionare sotto una scrivania o un tavolo. La configurazione è semplice con l’app Sonos, che permette anche di personalizzare l’equalizzazione e il livello dei bassi.

Link d’acquisto

Prezzo: € 798,00

Bundle Sonos Ray + Sonos Sub: Sinergia audio perfetta per la casa

Il Bundle Sonos Ray e Sonos Sub, offerto a € 798,00, rappresenta un’ottima soluzione per chi cerca un audio di alta qualità per la propria casa. La Sonos Ray è una soundbar ottimizzata per un audio stereo ideale, con un’acustica su misura che armonizza le frequenze medie e alte e una tecnologia antidistorsione per bassi bilanciati. Questa soundbar si adatta perfettamente all’interno di un mobile TV o può essere montata a parete, offrendo un audio fenomenale senza interferenze.

Quando non stai guardando la TV, Ray si trasforma in un sistema audio versatile per la riproduzione di musica, podcast, radio e audiolibri, con connessione Wi-Fi e compatibilità con Apple AirPlay 2 e altri servizi tramite l’app Sonos. Il Sub Mini Black, incluso nel bundle, amplifica l’esperienza audio abbinandosi a Ray per offrire un suono più ricco e profondo. La connessione Wi-Fi a 5 GHz assicura una trasmissione audio veloce e sincronizzata con la tua TV. I suoi due woofer su misura, racchiusi in un cabinet acusticamente sigillato, producono basse frequenze potenti, simili a quelle di un subwoofer più grande. L’eleganza e la compattezza del Sub Mini lo rendono facile da integrare nell’arredamento, mentre la configurazione guidata tramite l’app Sonos permette una personalizzazione semplice dell’equalizzazione e del livello dei bassi.

Link d’acquisto

Prezzo: € 798,00

Philips NeoPix 530: Proiettore Home Cinema di ultima generazione

Il Philips NeoPix 530 si afferma come un proiettore home cinema di ultima generazione, combinando un design compatto e silenzioso con prestazioni visive straordinarie, disponibile a € 259,99. Grazie alla sua risoluzione Full HD 1080p, offre immagini luminose e colorate su uno schermo fino a 100 pollici, trasformando qualsiasi contenuto in un’esperienza visiva immersiva. La flessibilità di connettività è uno dei punti di forza del NeoPix 530, che include varie opzioni come 2xHDMI, USB-C e USB A, permettendoti di collegare una vasta gamma di dispositivi tra cui Apple TV, Amazon Fire Stick, laptop e smartphone. La tecnologia di correzione trapezoidale verticale/orizzontale assicura immagini sempre proporzionate, eliminando distorsioni indipendentemente dalla posizione del proiettore.

Il proiettore si distingue per la sua potente sorgente luminosa LED, che garantisce una durata di vita di circa 30.000 ore. Questo non solo prolunga notevolmente la durata del proiettore ma riduce anche il consumo energetico, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Il dispositivo offre anche lo zoom digitale, che consente di regolare le dimensioni dell’immagine senza la necessità di spostare fisicamente il proiettore. Il sistema audio integrato 2.1, con due altoparlanti e un subwoofer, fornisce una qualità audio eccellente, mentre l’uscita per jack da 3,5 mm offre la flessibilità di collegare cuffie o altoparlanti esterni. Il design del sistema di aerazione, con ventole ad alte prestazioni, assicura una silenziosità eccezionale, permettendo una completa immersione nell’esperienza di visione.

Link d’acquisto

Prezzo: € 259,99

Philips NeoPix 730: Proiettore fisso di alta luminosità

Il Philips NeoPix 730 è il proiettore più luminoso della collezione NeoPix, disponibile a € 329,99. Progettato per offrire un’esperienza cinematografica eccezionale, il NeoPix 730 è in grado di proiettare immagini su un display fino a 120 pollici. Il proiettore è versatile e consente di collegare una varietà di dispositivi, inclusi Apple TV, Amazon Fire Stick, laptop e smartphone, garantendo massima flessibilità. Il proiettore si distingue per le sue capacità di correzione trapezoidale verticale/orizzontale e di zoom digitale, permettendo di eliminare immagini distorte e di godere di una visione perfettamente proporzionata, indipendentemente dalla posizione del proiettore. L’esperienza visiva è ulteriormente arricchita da un potente sistema audio 2.1, composto da due altoparlanti e un subwoofer, che offre una qualità del suono eccezionale e bassi chiari, immersi completamente nel cinema.

Il Philips NeoPix 730 presenta una sorgente luminosa LED di alta qualità, che offre immagini vivaci e ricche di colore per fino a 30.000 ore di utilizzo. Considerando un utilizzo medio di 4 ore al giorno, il proiettore è progettato per durare circa 20 anni, con un consumo energetico significativamente inferiore rispetto ai proiettori a lampada tradizionali. Questo non solo garantisce un rispetto per l’ambiente ma anche un’esperienza cinematografica coinvolgente su uno schermo più grande. Lo zoom digitale aggiunge ulteriore flessibilità, permettendo di modificare le dimensioni dell’immagine senza dover spostare il proiettore. Il proiettore dispone inoltre di un sistema di aerazione accuratamente progettato per ottimizzare il flusso d’aria e la dissipazione del calore, mantenendo una struttura leggera e compatta. Le ventole ad alte prestazioni assicurano una silenziosità senza pari, permettendo un’immersione totale nell’intrattenimento.

Link d’acquisto

Prezzo: € 329,99

Philips NeoPix 530: Proiettore Fisso Avanzato

Il Philips NeoPix 530 è un proiettore home cinema di ultima generazione, offerto a € 259,99. È stato progettato per fornire immagini eccezionalmente luminose e colorate, con un design compatto e silenzioso che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, eliminando i disturbi sonori. Il proiettore vanta una risoluzione Full HD 1080p, capace di trasformare la visione di film, programmi TV e giochi su un ampio schermo di 100 pollici. NeoPix 530 dispone di molteplici opzioni di connettività, tra cui 2xHDMI, USB-C e USB-A, consentendo di collegare facilmente vari dispositivi come Apple TV, Amazon Fire Stick, laptop e smartphone.

Una delle caratteristiche distintive di NeoPix 530 è la sua tecnologia di correzione trapezoidale verticale e orizzontale, che elimina qualsiasi immagine storta o distorta, assicurando sempre una proiezione perfettamente proporzionata, indipendentemente dalla posizione del proiettore. Il proiettore è dotato di una potente sorgente luminosa LED che garantisce un’immagine vibrante per fino a 30.000 ore di utilizzo. Questo, unito al basso consumo energetico, rende il NeoPix 530 un’opzione ecologica e sostenibile, perfetta per godere di un’esperienza cinematografica coinvolgente su uno schermo più grande. Inoltre, lo zoom digitale offre la possibilità di regolare le dimensioni dell’immagine senza necessità di spostare fisicamente il proiettore.

Il NeoPix 530 è inoltre dotato di un potente sistema audio 2.1, che include due altoparlanti e un subwoofer, fornendo un’esperienza audio di alta qualità. Per un’esperienza ancora più potente, è possibile collegare cuffie o altoparlanti esterni tramite l’uscita jack da 3,5 mm. Il sistema di aerazione del proiettore è meticolosamente progettato per ottimizzare il flusso d’aria e la dissipazione del calore, mantenendo una struttura leggera e compatta. Le ventole ad alte prestazioni garantiscono un funzionamento silenzioso, permettendo un’immersione totale nell’esperienza visiva.

Link d’acquisto

Prezzo: € 259,99

Philips NeoPix 330: Proiettore Fisso Innovativo

Il Philips NeoPix 330, a soli € 199,99, rappresenta una scelta eccellente per un’esperienza cinematografica domestica. Questo proiettore, caratterizzato da un impressionante schermo da 80 pollici e risoluzione nativa Full HD 1080p, garantisce un intrattenimento ad alta definizione che lascia senza parole. La sua durata di vita si estende oltre 30.000 ore grazie alla sorgente luminosa a LED ottimizzata. La connettività di NeoPix 330 è versatile, offrendo diverse opzioni, come HDMI e USB. Questo consente di collegare facilmente dispositivi vari, tra cui Apple TV, Amazon Fire Stick, laptop e smartphone.

Installabile ovunque, NeoPix 330 è dotato di funzioni di correzione trapezoidale e zoom digitale, che assicurano un’immagine proporzionata perfettamente, anche se il proiettore non è posizionato direttamente di fronte alla parete. Il design del NeoPix 330 è mirato a migliorare il flusso d’aria e la dissipazione del calore, mantenendo contemporaneamente una struttura compatta. Con le sue ventole ad alte prestazioni, il proiettore è eccezionalmente silenzioso, evitando di disturbare l’esperienza di visione. Il sistema audio 2.1 integrato offre un’esperienza audio immersiva e chiara, eliminando la necessità di altoparlanti esterni.

Link d’acquisto

Prezzo: € 199,99

Withings BPM Connect: Misuratore di Pressione Intelligente

Il Withings BPM Connect, offerto a € 129,95, è un dispositivo avanzato per il controllo della pressione sanguigna a casa, consigliato dall’European Society of Hypertension. È uno strumento medico conforme agli standard europei e fornisce feedback immediato con codici colore basati sulle indicazioni dell’ESH per l’ipertensione.

Realizzato con materiali di prima qualità, BPM Connect vanta un design compatto e portatile. La batteria ricaricabile tramite micro USB garantisce un’autonomia fino a 6 mesi con una sola carica. L’app gratuita Health Mate memorizza tutti i dati di misurazione, sincronizzati via Wi-Fi o Bluetooth. BPM Connect è ideale sia per la prevenzione sia per monitorare l’efficacia di un trattamento. Con pochi tocchi sullo smartphone, è possibile condividere i risultati con il medico.

Link d’acquisto

Prezzo: € 129,95

Withings Bilancia Body Cardio New: Bilancia Wi-Fi Innovativa per il Monitoraggio della Salute

La Withings Bilancia Body Cardio New è offerta a € 179,95 e rappresenta un passo avanti nel monitoraggio della salute a casa. Sviluppata in collaborazione con cardiologi e testata in ospedali di fama mondiale, questa bilancia avanzata permette una valutazione cardiovascolare completa in meno di 30 secondi direttamente da casa. Body Cardio è la bilancia personale intelligente più evoluta del mercato, alimentata da MED.INTELLIGENCE. Durante ogni pesata, effettua analisi dettagliate del corpo e del sistema cardiovascolare, grazie a sensori di alta precisione integrati. Capace di riconoscere fino a 8 utenti diversi, misura parametri vitali come la velocità del pulsazione polso, ritmo cardiaco, peso e BMI, massa grassa, massa muscolare e percentuale di acqua. Include anche una modalità specifica per donne in gravidanza e neonati.

Body Cardio si sincronizza via Wi-Fi e Bluetooth, integrando la tecnologia di posizionamento per un riconoscimento automatico dell’utente. Offre previsioni meteo giornaliere e connette i dati alla app Health Mate (disponibile su iOS e Android), per un’analisi approfondita della composizione corporea e della salute cardiovascolare. Il suo design rivoluzionario, con soli 0,7 centimetri di spessore e una base solida in alluminio, permette di posizionarla facilmente su qualsiasi superficie, da pavimenti duri a tappeti spessi. Questa bilancia rappresenta uno strumento essenziale per chi desidera migliorare la propria salute, fornendo dati accurati e utili per condurre uno stile di vita più sano.

Link d’acquisto

Prezzo: € 179,95

Withings Bilancia Body+: Bilancia Wi-Fi Intelligente per il Monitoraggio della Salute

La Withings Bilancia Body+ è offerta a € 99,95 e rappresenta un dispositivo avanzato per il monitoraggio della salute personale a casa. Questa bilancia intelligente, alimentata da Med. Intelligence, esegue una valutazione dettagliata dello stato di salute del corpo ad ogni pesata, utilizzando sensori di alta precisione per fornire una composizione corporea esatta e le tendenze di peso. Body+ vanta una batteria dalla lunga durata di 18 mesi e può essere utilizzata da un massimo di 8 utenti diversi. Offre funzioni specifiche per bambini con la modalità baby e per donne incinte grazie alla funzione Pregnacy tracker. I dati possono essere facilmente monitorati attraverso l’app associata Health Mate, disponibile su iOS e Android.

Clinicamente testata, Body+ misura parametri vitali come peso (in kg/lb/ st. lbs.), BMI, massa grassa, massa muscolare, e percentuale di acqua. Include inoltre una modalità incinta e baby. Le sue caratteristiche come la sincronizzazione automatica Wi-Fi e Bluetooth, la tecnologia di posizionamento e il riconoscimento automatico degli utenti, la rendono uno strumento completo e facile da usare. Body+ non si limita alla sola misurazione del peso, ma fornisce un’analisi completa della composizione corporea, aiutandoti a comprendere meglio i fattori che influenzano il tuo peso. Health Mate, l’app collegata alla bilancia, ti allena, premia e registra tutti i dati automaticamente. Con l’aiuto di strumenti come grafici di andamento e monitoraggio dell’alimentazione, puoi impostare obiettivi di peso e raggiungerli efficacemente. Body+ valuta non solo il peso corporeo, ma anche l’indice di massa corporea, la massa grassa totale, la percentuale d’acqua, oltre a massa ossea e massa muscolare.

Body+ è ideale per tutta la famiglia, riconoscendo automaticamente fino a otto utenti diversi, e può essere utilizzata per monitorare anche i membri più piccoli della famiglia con le modalità dedicate.

Link d’acquisto

Prezzo: € 99,95

Withings Scanwatch 42mm: Smartwatch Ibrido

Il Withings Scanwatch 42mm, venduto a € 299,95, rappresenta un salto qualitativo nel mondo degli smartwatch ibridi. Questo dispositivo non solo funge da orologio e fitness tracker ma è anche un potente strumento per la salute, capace di rilevare condizioni mediche importanti come la fibrillazione atriale e i disturbi respiratori. Questo smartwatch combina la tecnologia di un elettrocardiogramma con quella di un ossimetro, fornendo parametri vitali essenziali su richiesta. La funzione di elettrocardiogramma su richiesta permette di registrare un ECG di grado medico in soli 30 secondi, essenziale per rilevare la fibrillazione atriale o il ritmo cardiaco normale. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con un ossimetro da polso che, in 30 secondi, fornisce il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue.

ScanWatch si distingue anche per il suo monitoraggio continuativo della frequenza cardiaca, sia durante l’attività fisica sia durante il riposo, per ottimizzare l’allenamento e monitorare la salute cardiaca generale. Il dispositivo è in grado di rilevare problemi di respirazione durante la notte, offrendo un’analisi approfondita della qualità del sonno e dei possibili segnali di apnea notturna. Il design è elegante e moderno, con un diametro di 42 mm e un peso di soli 80 grammi, rendendolo un compagno discreto ma funzionale per la vita quotidiana. La connettività Bluetooth assicura la sincronizzazione semplice con altri dispositivi e l’app di salute dedicata. Impermeabile fino a 50 metri, è adatto anche per nuoto e altre attività acquatiche.

Link d’acquisto

Prezzo: 299,95€

Withings ScanWatch 38 mm: Il Tuo Compagno Smart per il Benessere Quotidiano

Il Withings ScanWatch 38 mm si distingue come uno smartwatch ibrido che va oltre le aspettative tradizionali. Questo orologio non si limita a monitorare le attività di base come il conteggio dei passi, le calorie bruciate e gli sport quotidiani, tra cui camminata, corsa, ciclismo o nuoto. La sua particolarità risiede nelle misurazioni avanzate come il VO2Max, un indicatore fondamentale per valutare la condizione fisica generale dell’utente. Un aspetto rilevante dello ScanWatch è la sua capacità di eseguire un elettrocardiogramma e di monitorare l’ossigenazione del sangue tramite un sensore SpO2. Queste funzionalità permettono allo smartwatch di rilevare potenziali anomalie cardiache come la fibrillazione atriale o le aritmie. Inoltre, è capace di segnalare l’eventuale presenza di apnee notturne, un fattore cruciale per la salute complessiva.

La tecnologia impiegata in questo dispositivo non è solo avanzata ma anche discretamente integrata in un design elegante. Lo ScanWatch possiede un corpo robusto in acciaio inossidabile e vetro zaffiro, che garantisce resistenza e durata. La sua batteria, in particolare, offre fino a 30 giorni di autonomia, un vantaggio significativo per chi non desidera caricare frequentemente il dispositivo.In aggiunta, questo orologio è progettato per resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità, rendendolo perfetto per gli appassionati di nuoto. La sua funzione di registrazione del nuoto è particolarmente accurata, aggiornando automaticamente dettagli come il numero di giri e bracciate, il tipo di bracciata, e la distanza percorsa. Lo ScanWatch non solo rileva e registra automaticamente il tuo sport, ma offre anche un algoritmo di misurazione che si adatta a ogni esercizio e livello di fitness. La presenza di funzioni di connessione GPS e di un altimetro contribuisce ulteriormente a un allenamento cardio più efficiente. Per chi è alla ricerca di uno smartwatch che unisca funzionalità all’avanguardia a un design sofisticato, lo Withings ScanWatch 38 mm è un’opzione eccellente. Disponibile in vari colori come rose gold, white e black, questo orologio è l’accessorio ideale per monitorare la tua salute e le tue attività quotidiane con stile e precisione.

Link di acquisto

Prezzo: 299,95€

Scribit Drawing Robot: rivoluziona il design delle tue pareti

Scribit Drawing Robot rappresenta una svolta innovativa nel mondo del design di interni, permettendoti di cambiare l’arredamento delle tue pareti in qualsiasi momento, anche quando non sei a casa. Questo ingegnoso robot a due ruote scrive e cancella su una varietà di superfici verticali come lavagne, vetri o intonaco standard. In più, può cancellare con facilità su cartongesso e intonaco. Sorprendentemente versatile, Scribit è capace di scrivere in otto colori diversi su gesso e vetro. Il suo utilizzo è semplice: basta appendere il leggero robot sul muro usando il suo sottile filo metallico, fissato con due chiodi, collegare il dispositivo e installare l’app Scribit sul tuo smartphone.

Il robot può quindi eseguire render di riproduzioni artistiche, mappe, schemi o testi scelti o caricati nell’app con grande precisione e velocità. E quando desideri un cambiamento, Scribit è in grado di cancellare rapidamente la sua opera precedente, sostituendola con la tua nuova scelta artistica. Da notare che i pennarelli specifici per lavagna bianca o vetro sono venduti separatamente. Il pacchetto di Scribit Drawing Robot include una guida di aiuto Scribit, un cavo di alimentazione a spirale, 12 marcatori Scribit e il link per scaricare gratuitamente l’app Scribit, disponibile sia per iOS che per Android. Questo robot non è solo un dispositivo di scrittura intelligente ma trasforma anche il tuo muro in una tela interattiva, offrendo un’esperienza di decorazione domestica unica.

Con 12 pennarelli inclusi e la capacità di disegnare con quattro pennarelli contemporaneamente, Scribit apre un mondo di possibilità creative con i suoi otto colori disponibili. Le sue dimensioni sono di 7,8 x 6 x 6,3 cm, dotato di filo e ali per muoversi con grande precisione su qualsiasi superficie verticale. Per installare Scribit, sono necessari soltanto due chiodi e una presa di corrente. La sua capacità di lavorare su diverse superfici come lavagna bianca, vetro o gesso standard lo rende adatto a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale.

Link di acquisto

Prezzo: 499,99€

Nanoleaf Shapes Hexagons: Illumina la Tua Casa con Stile e Tecnologia

I Nanoleaf Shapes Hexagons, venduti a € 199,99, offrono una soluzione di illuminazione unica e altamente personalizzabile. Questi 9 pannelli esagonali luminosi a LED sono progettati per creare un’esperienza di illuminazione immersiva, combinando forme e colori in modi infiniti. Con una gamma di oltre 16 milioni di colori, questi pannelli modulari permettono una completa libertà creativa, trasformando qualsiasi spazio in un’opera d’arte luminosa. La compatibilità con assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e IFTTT, oltre a Razer Chroma e Samsung SmartThings, rende i Nanoleaf Shapes Hexagons facilmente gestibili tramite comando vocale. Inoltre, agiscono come Thread Border Router, estendendo la propria funzionalità anche a strisce luminose e lampadine.

Oltre a queste funzioni innovative, i Nanoleaf Shapes Hexagons offrono un’esperienza interattiva unica. I pannelli rispondono al tocco, permettendo di controllare le luci o di giocare a giochi interattivi. Puoi anche attivare più dispositivi HomeKit con un solo tocco. Personalizza la tua illuminazione con l’app Nanoleaf, disponibile sia per Android che iOS. Crea scene, playlist, imposta programmi o condividi le tue creazioni con la community di Nanoleaf. I pannelli possono essere controllati tramite tocco, voce, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant o IFTTT. L’intervallo di temperatura della luce bianca varia da 1200K a 6500K, con pieno controllo della luminosità, offrendo l’opzione di passare da una luce bianca nitida a un bianco caldo delicato, perfetto per leggere o rilassarsi. L’installazione dei Nanoleaf Shapes Hexagons è incredibilmente semplice e non richiede l’uso di trapani. Possono essere montati su qualsiasi superficie piana usando il nastro di montaggio incluso e possono essere adattati anche su superfici angolate utilizzando Flex Linker (venduti separatamente).

Link di acquisto

Prezzo: 199,99€

Nanoleaf Shapes Triangles: Trasforma il Tuo Spazio in un Capolavoro di Luce

I Nanoleaf Shapes Triangles, disponibili a € 199,99, offrono un’esperienza di illuminazione innovativa e altamente personalizzabile. Questi 9 pannelli luminosi triangolari a LED modulari sono progettati per dare vita a un’atmosfera creativa, giocando con forme e colori. La tecnologia avanzata e il design elegante si combinano con una gamma di oltre 16 milioni di colori, rendendo possibile trasformare qualsiasi spazio in un’opera d’arte luminosa. Compatibili con assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e IFTTT, oltre a Razer Chroma e Samsung SmartThings, i Nanoleaf Shapes Triangles possono essere gestiti comodamente tramite comando vocale. Funzionano anche come Thread Border Router, ampliando la loro funzionalità a strisce luminose e lampadine.

Questi pannelli luminosi non sono solo esteticamente piacevoli ma offrono anche un’interazione multisensoriale. Con la funzionalità Connect+, i pannelli possono essere combinati in diverse forme e dimensioni, creando un mosaico di luce personalizzato. L’esperienza tattile è altrettanto impressionante, con pannelli che reagiscono dinamicamente al tocco o che possono essere utilizzati per giochi interattivi. I Nanoleaf Shapes Triangles offrono un controllo flessibile tramite touch, assistenti vocali, l’app Nanoleaf e altro. La funzione Rhythm trasforma qualsiasi canzone in una sinfonia di luci e colori, mentre Screen Mirror proietta l’attività dello schermo nelle luci. L’installazione è semplice e non richiede trapano, grazie alle strisce biadesive incluse. Questi pannelli sono compatibili con Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Nanoleaf Remote e SmartThings. È possibile combinare esagoni, triangoli e mini triangoli per creare design unici. Il numero massimo di pannelli per alimentatore incluso è 22 per gli esagoni, 28 per i triangoli e 77 per i mini triangoli. È importante notare che queste forme possono essere combinate tra loro, ma non sono compatibili con Nanoleaf Canvas o Nanoleaf Light Panels Rhythm Edition.

Link di acquisto

Prezzo: 199,99€

Nanoleaf Shapes Hexagons: Illuminazione Modulare per un Ambiente Creativo e Dinamico

I Nanoleaf Shapes Hexagons, disponibili al prezzo di € 199,99, rappresentano una soluzione di illuminazione avanzata e modulare. Questo set di 9 pannelli luminosi a forma di esagono offre una vasta gamma di possibilità creative, permettendo di giocare con forme e colori. La combinazione di tecnologia all’avanguardia e un design elegante si unisce a una gamma di oltre 16 milioni di colori, rendendo questi pannelli perfetti per creare un’atmosfera unica e personalizzata in qualsiasi ambiente. La compatibilità con assistenti vocali come Alexa, Google Assistant, IFTTT, Razer Chroma e Samsung SmartThings consente una gestione semplice e diretta tramite comando vocale. I Nanoleaf Shapes Hexagons funzionano anche come Thread Border Router, estendendo la loro connettività a strisce luminose e lampadine.

I Nanoleaf Shapes Hexagons non sono solo una fonte di luce ma un elemento di design interattivo. Possono rispondere in modo dinamico al tocco, controllare le luci o essere utilizzati per giocare a giochi interattivi. La funzione Touch Actions permette anche di attivare più dispositivi HomeKit con un semplice tocco. Con l’app Nanoleaf, disponibile sia per Android che iOS, puoi personalizzare completamente la tua illuminazione. Crea scene, playlist, imposta programmi e condividi le tue scene con la community Nanoleaf. I pannelli possono essere controllati tramite tocco, voce tramite Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant o IFTTT. I Nanoleaf Shapes Hexagons offrono un’ampia gamma di colori, con un intervallo di temperatura della luce bianca che varia da 1200K a 6500K, oltre a un controllo completo della luminosità. Puoi scegliere tra una luce bianca nitida per lavorare o un bianco caldo per rilassarti.

Robot Roomba Combo j9+ e Roomba j9+: Innovazione nel Mondo della Pulizia Domestica

L’iRobot Roomba Combo j9+ e il Roomba j9+ rappresentano il vertice dell’innovazione nel campo dei robot aspirapolvere e lavapavimenti. Entrambi i modelli sono progettati per offrire una pulizia profonda e senza sforzo in qualsiasi ambiente domestico, grazie alla loro potenza e intelligenza avanzata. Il Roomba Combo j9+, venduto a € 1.399,00, è un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato che elimina efficacemente lo sporco da tappeti e pavimenti. Dotato di tre livelli di potenza di aspirazione e la funzione Carpet Boost automatico, garantisce una pulizia completa. Inoltre, il sistema di pulizia è progettato secondo la norma IEC 62285-7, assicurando un’efficacia elevata su pavimenti duri e tappeti.

Questo modello si distingue anche per la sua capacità di effettuare un doppio passaggio sulle macchie più resistenti. La funzione SmartScrub consente al robot di strofinare avanti e indietro, eliminando fino all’80% di sporcizia e pasticci ostinati in una sola passata. Il Roomba Combo j9+ è dotato di Dirt Detective, basato su iRobot OS, che impara dalle sessioni di pulizia precedenti per dare automaticamente la priorità alle stanze più sporche e regolare le impostazioni come l’aspirazione, la pulizia e i passaggi di pulizia. Nella confezione del Roomba Combo j9+ si trovano diversi accessori per garantire una manutenzione ottimale, tra cui una Clean Base per lo smaltimento automatico dello sporco, un filtro ad altissima efficienza, una spazzola extra per la pulizia dei bordi, un tampone per pulizia in microfibra e un sacchetto extra per lo smaltimento dello sporco. Il robot ha un peso di 4,07 kg e dimensioni di 8,7 x 34,8 x 34,8 cm, mentre la Clean Base pesa 9,94 kg.

iRobot Roomba j9+: Un Robot Aspirapolvere di Alta Gamma

Il Roomba j9+, anch’esso parte dell’offerta iRobot, è un robot aspirapolvere che combina design e tecnologia per fornire risultati di pulizia eccezionali. Anche se non specificato in dettaglio, si può presumere che condivida molte delle caratteristiche innovative del modello Combo j9+, come la potenza di aspirazione regolabile, la capacità di adattarsi alle diverse superfici e la compatibilità con iRobot OS per una pulizia intelligente e personalizzata.

iRobot Roomba j9+: Innovazione e Potenza nella Pulizia Domestica

L’iRobot Roomba j9+, offerto al prezzo di € 999,00, è un aspirapolvere robotico di fascia alta, progettato per affrontare le sfide di pulizia nelle case più grandi. Con una serie di funzioni avanzate, il Roomba j9+ si posiziona come uno dei migliori nel suo segmento per l’efficacia nella raccolta di sporco, peli di animali domestici e detriti su tappeti e pavimenti.

Caratteristiche Distintive del Roomba j9+

Potente Aspirazione : Il Roomba j9+ si vanta di avere la più potente capacità di aspirazione tra i robot aspirapolvere, rendendolo particolarmente efficace nel raccogliere polvere e detriti. Tre livelli di potenza di aspirazione e la funzione Carpet Boost automatico garantiscono una pulizia profonda su tutte le superfici.

: Il Roomba j9+ si vanta di avere la più potente capacità di aspirazione tra i robot aspirapolvere, rendendolo particolarmente efficace nel raccogliere polvere e detriti. Tre livelli di potenza di aspirazione e la funzione Carpet Boost automatico garantiscono una pulizia profonda su tutte le superfici. Pulizia Intelligente : Il sistema Dirt Detective, basato sul sistema operativo di iRobot, permette al robot di stabilire automaticamente la priorità alle stanze più sporche e selezionare le impostazioni ideali per ogni tipo di pulizia.

: Il sistema Dirt Detective, basato sul sistema operativo di iRobot, permette al robot di stabilire automaticamente la priorità alle stanze più sporche e selezionare le impostazioni ideali per ogni tipo di pulizia. Ideale per Proprietari di Animali Domestici: Progettato con funzionalità specifiche per gli animali domestici, il Roomba j9+ raccoglie efficacemente i peli pesanti degli animali domestici. Evita ostacoli come ciotole, giocattoli e pasticci accidentali.

Accessori e Specifiche Tecniche

Sistema Self-Service Clean Base® : Per uno smaltimento automatico e igienico dello sporco.

: Per uno smaltimento automatico e igienico dello sporco. Filtro Aggiuntivo ad Alta Efficienza e Sacchetto Aggiuntivo per la Rimozione dello Sporco : Garantisce un ambiente più pulito e salubre.

: Garantisce un ambiente più pulito e salubre. Dimensioni e Peso : Il robot pesa 3,4 kg con dimensioni di 8,7 x 33,8 x 33,9 cm. La Clean Base pesa 3,95 kg.

: Il robot pesa 3,4 kg con dimensioni di 8,7 x 33,8 x 33,9 cm. La Clean Base pesa 3,95 kg. Tipo di Batteria: Ioni di litio, assicurando una lunga durata e prestazioni consistenti.

Per maggiori informazioni o per effettuare un acquisto, è possibile visitare il sito iRobot Roomba j9+.