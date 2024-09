Huawei Watch GT 5 ridefinisce lo standard dello smartwatch perfetto [recensione]

Huawei Watch GT 5 è il nuovo livello della rinnovata gamma di smartwatch di Huawei. Una linea di prodotti, tutti compatibili sia con Android sia con iOS, che si articola in ben cinque versioni con cassa da 41 mm (più indicata per un pubblico femminile) tre versioni con cassa da 46 mm, ma anche una variante Pro, che si articola a sua volta in una versione con una cassa da 42 mm e una più massiccia da 46 mm. Il protagonista di questa recensione è proprio Huawei Watch GT 5, nella versione da 46 mm. Abbiamo ricevuto la colorazione Blue Woven, che è uno dei colori di tendenza di questo 2024, come lo era stato il verde nel 2023. Al di la dei colori, Huawei Watch GT 5 riesce a evolvere il proprio design, mantenendo la capacità di fondere tecnologia con l’estetica tipica del mondo dell’orologeria classica. Huawei Watch GT 5 risponde anche allo standard IP69K che gli consente di resistere agli utilizzi più impegnativi.

Display, bracciale e watchface di Watch GT 5

L’orologio presenta una solida ed elegante cassa in alluminio, che ospita un pulsante nel profilo inferiore di destra e una ghiera rotante e cliccabile nella porzione superiore sinistra. Il fondo dello smartwatch viene occupato invece da un ricco sistema di sensori. Molto bello il display Amoled da 1,43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e una densità di 326 ppi. Il pannello restitutisce ottimi colori e si lascia consultare senza problemi, anche in presenza di forte illuminazione solare.

Appena indossato, Huawei Watch 5 trasmette una piacevole sensazione di comodità, il bracciale Blue Woven regala un buon feeling ed è sufficientemente lungo per consentire una perfetta regolazione al polso, anche per le persone, come chi scrive, con un polso particolarmente ingombrante.

Ci sono novità anche per ciò che riguarda le watchface, che sono state armonizzate con il colore di base dell’orologio. Ce ne sono a disposizione moltissime, sia free sia a pagamento, e consentono un ottimo livello di personalizzazione dello smartwatch, e non solo a livello estetico. Le watchface, infatti, possono essere eleganti e minimali oppure contenere una serie innumerevole di informazioni sull’attività fisica e sul benessere.

Sistema operativo HarmonyOS e hardware in continua evoluzione

Watch GT 5 è mosso dal sistema operativo HarmonyOS nella sua ultima versione 5.0. Un software che è da tempo una certezza e che continua a evolvere a ogni passaggio generazionale. Lo si apprezza per la sua completezza di funzioni ma anche per una gestione dei processi che favorisce consumi energetici contenuti. Tra le novità troviamo la possibilità di rispondere ai messaggi tramite una vera e propria tastiera: sembrerà un azzardo, ma con un poco di pratica si scrivono testi direttamente dal display dello smartwatch, che sembra diventare più ampio del suo reale diametro.

Interessante la possibilità di acquisire screenshot della schermata di Watch GT 5, proprio come sugli smartphone: basta premere contemporaneamente il tasto superiore e quello inferiore, per ottenere un’immagine che sarà trasferita al telefono in tempo reale. A proposito dei tasti fisici, segnaliamo la completa possibilità di personalizzazione dei due pulsanti scegliendo fra le tante funzioni disponibili e anche un piacevolissimo feedback durante la rotazione della ghiera.

Le novità non finiscono qui, perchè Huawei, aggiorna il comparto hardware e inaugura il nuovo Trusense, un rinnovato sistema di sensoristica, capace di operare su una maggiore area del fondo dell’orologio, con una accresciuta precisione dei dati rilevati. Aumenta il numero dei canali di comunicazione e migliora, ulteriormente, l’algoritmo di gestione delle informazioni fondamentali, come l’ossigenazione del sangue, il rilevamento del battito cardiaco, lo stress, la qualità del sonno, la consapevolezza della respirazione nel sonno, la temperatura cutanea e tutte quelle nozioni che compongono il quadro del nostro benessere e dell’attività fisica nella quotidianità. Come già in passato, Huawei Watch GT 5, dispone di microfono e altoparlante integrato e questo consente di chiamare e rispondere alle telefonate ascoltando il proprio interlocutore dall’orologio. La nuova Antenna Sunflower, rende ancora più accurato, fino al 40%, il rilevamento della posizione dello smartwatch, con tutti i vantaggi nella precisione del tracciamento delle attività.

Huawei continua a implementare e perfezionare il monitoraggio di una moltitudine di discipline sportive e, sulla versione Pro, c’è anche una particolare modalità dedicata al Golf oltre alla funzionalità ECG. Evolve anche la corposa sezione dedicata al benessere femminile, con un ulteriore perfezionamento dell’app per il monitoraggio del ciclo mestruale.

Huawei Health

Huawei Watch 5 dà il meglio di sè in collaborazione con la companion app Huawei Health, l’app che consente una gestione ottimale delle periferiche e che permette una perfetta consultazione delle tante informazione trasmesse dallo smartwatch. Da Huawei Health è possibile anche scaricare nuove watchface e impostare i settaggi di Watch 5 con estrema semplicità. L’applicazione può anche interagire con i principali titoli per il monitoraggio della attività fitness, come Strava, Komoot e Runtastic, oltre che ovviamente con l’app Petal Maps.

Autonomia

L’autonomia è da sempre uno dei punti di eccellenza degli smartwatch Huawei e il nuovo Watch GT 5 non tradisce la tradizione. Il produttore dichiara un’autonomia che può raggiungere, nella versione da 46 mm, fino 14 giorni. Noi, che siamo dei “vandali della tecnologia”, abbiamo attivato ogni tipo di notifica oltre a tutte quelle funzionalità capaci di sottrarre rapidamente energia, lasciando il display a lungo acceso. Non solo, Huawei Watch GT 5 ci ha accompagnato durante l’edizione di IFA 2024, per interminabili percorsi fra i padiglioni della fiera di Berlino, e il dato oggettivo registrato è quello di un consumo di batteria giornaliero di circa il 10%. Ciò consente di superare abbondantemente la settimana di utilizzo e di avvicinare i dati dichiarati dal produttore, come sempre piuttosto realistici La batteria si carica velocemente con un connettore magnetico a filo, parte della dotazione della confezione.

Il nostro giudizio su Huawei Watch GT 5

Ormai non è più una novità, Huawei ha sfornato l’ennesimo smartwatch che rasenta l’eccellenza. Non stiamo parlando solo di un notevole “value fo money”, ma di un prodotto solido, da ogni punto di vista. Lo smartwatch convince per design e qualità delle finiture, per il suo ampio parco funzioni, per la continua evoluzione delle specifiche tecniche e per un software che cresce vidibilmente a ogni step generazionale. La verità, quella che sfugge ai numeri e alle schede tecniche, è quella di un dispositivo a cui non manca nulla: eleganza, assistenza alla quotidianità e supporto alle attività fisiche anche le più complesse. In definitiva Huawei Watch GT 5 ribadisce una supremazia del produttore in questo segmento di mercato, che viene insindacabilmente affermata dai dati di vendita e di soddisfazione degli utenti. Il giudizio finale non può che essere ampiamente positivo: il prezzo richiesto per l’acquisto, che parte da 249 euro, è più che congruo e Huawei Watch GT 5 merita il nostro speciale Award “Approved by Cellulare Magazine“

