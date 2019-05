Apple annuncia i nuovi MacBook Pro 2019 con processori a 8 core

Apple ha annunciato il primo MacBook Pro a 8 core al mondo con a bordo i processori Intel Core di 8a e 9a generazione per prestazioni due volti più veloci rispetto a qualsiasi modello precedente.

Il nuovo MacBook Pro 2019 promette infatti di essere due volte più veloce rispetto alla serie quad-core MacBook Pro e offre fino al 40% in più di prestazioni rispetto ai modelli MacBook Pro a 6 core. Secondo Apple, questo è il MacBook Pro più veloce che si può acquistare in questo momento e ha anche una grafica potente per giochi di alta qualità, produzione video oltre ad uno splendido display Retina, un SSD superveloce e una batteria che dura tutto il giorno.

“Che si tratti di studenti universitari che seguono un corso di studi, sviluppatori di app di livello mondiale o editor di video che creano film, siamo costantemente stupiti di ciò che i nostri clienti fanno con il loro MacBook Pro. Ora con processori a 8 core per un incredibile incremento delle prestazioni , insieme al suo straordinario display Retina, alla durata della batteria per tutto il giorno e il sistema operativo macOS in esecuzione, MacBook Pro continua a essere il miglior notebook professionale del mondo”, ha dichiarato Tom Boger, senior director Apple di Mac Product Marketing.

MacBook Pro 2019: disponibili da oggi











Grazie a tutti questi rinnovati componenti, i nuovi modelli di MacBook Pro sono perfetti in ambienti professionali per il rendering di grafica 3D, elaborazione di immagini ad alta risoluzione, editing di più flussi video 4K o compilazione di codice. Sono disponibili modelli MacBook Pro da 13 e 15 pollici, mentre quello da 15 pollici è disponibile nelle varianti a 6 e 8 core, il MacBook Pro da 13 pollici è dotato di processori quad-core con Turbo Boost.

Prezzi

I modelli MacBook Pro 2019 da 13 pollici e 15 pollici sono disponibili per l’acquisto su apple.it o tramite l’app Apple Store a partire da 2099€ per la variante da 13 pollici e 2.899€ per il modello da 15 pollici con processori Intel Core di 8a o 9a generazione.