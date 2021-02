La beta 2 di iOS 14.5 è ora in fase di rilascio agli sviluppatori e su diversi siti ha cominciato a comparire il log delle modifiche.



Gli aggiornamenti più importanti riguardano le app Shortcuts e Musica. La prima ha ora tre nuove opzioni: cattura screenshot, blocco orientamento (on/off) e modalità voce e dati (5G, 5G auto, 4G, 3G).



L’app Music introduce un modo più rapido per modificare le playlist: è possibile scorrere una traccia verso sinistra o destra. Scorrendo a sinistra si può spostare la traccia in alto o in basso, scorrendo a destra si aggiune o rimuove una traccia. Si può anche condividere parte del testo di una canzone, toccando a lungo una parte di esso.



iOS 14.5 Beta 2 porta con sé anche oltre 200 nuovi emoji (per lo più varianti della “coppia con il cuore”). Grandi cambiamenti anche per una storica emoji, quella delle cuffie, che ora prende l’immagine dagli AirPods Max.



Anche il software di Apple Watch (Watch OS) è passato alla fase Beta 2: cambia leggermente lo schermo utilizzato per sbloccare l’iPhone con l’orologio quando viene indossata una mascherina. Inoltre, è possibile trasmettere gli allenamenti di Apple Fitness+ a Tv e set-top box compatibili con AirPlay 2.

Apple, inoltre, dovrebbe aver anche risolto il problema dello schermo verde che si manifestava in alcuni iPhone 12.