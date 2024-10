Apple Pay festeggia il decimo anniversario e promette nuovi risultati

Apple ha celebrato il decimo anniversario di Apple Pay, il sistema di pagamento della mela morsicata, utilizzabile online e offline. Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet, ha condiviso riflessioni sul percorso decennale del servizio e ha annunciato nuove funzionalità che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di pagamento degli utenti, tra cui opzioni di pagamento a rate e l’accesso a premi.

Dieci anni di evoluzione

Quando Apple Pay fu lanciato dieci anni fa, l’obiettivo era sfruttare la combinazione tra hardware e software di Apple. La visione dell’azienda consisteva in creare un sistema semplice, sicuro e intuitivo per effettuare pagamenti in ogni contesto, dalla spesa alimentare ai biglietti per i mezzi di trasporto. Ad oggi, Apple Pay è utilizzato da centinaia di milioni di consumatori in 78 mercati, supportato da oltre 11.000 partner bancari e di rete, ed è accettato in milioni di negozi e piattaforme online.

Bailey ha ricordato con particolare emozione il lancio di Apple Pay per i trasporti a Tokyo, un’innovazione che ha facilitato la vita di milioni di pendolari, in modo da consentire loro di attraversare rapidamente i tornelli con un semplice tap su iPhone o Apple Watch, senza dover estrarre denaro o carte. Questo esempio, secondo Bailey, è emblematico di come Apple Pay abbia semplificato e reso più sicura l’esperienza quotidiana di milioni di utenti in tutto il mondo.

Il prossimo futuro di Apple Pay e Apple Wallet

Con l’arrivo di iOS 18, gli utenti statunitensi e britannici possono affidarsi ad opzioni di pagamento a rate, attraverso la partnership con Affirm e Monzo Flex. In futuro, rende noto Apple, ulteriori opzioni saranno disponibili anche in altri paesi, con l’integrazione di nuovi partner bancari. Ma non è tutto. Gli utenti potranno anche utilizzare Apple Pay su browser web di terze parti e computer, grazie a una nuova funzionalità che consente di completare il pagamento utilizzando il proprio iPhone o iPad per scansionare un codice e autorizzare la transazione in modo sicuro. Inoltre, è stata introdotta la funzione “Tap to Provision“, che permette di aggiungere una carta di credito o debito all’Apple Wallet semplicemente avvicinando la carta all’iPhone.

Oltre ai pagamenti, Apple sta anche lavorando per sostituire il portafoglio fisico degli utenti con una soluzione digitale sicura e privata: Apple Wallet. Oggi è possibile aggiungere e gestire biglietti per eventi, carte di trasporto, chiavi, documenti d’identità e molto altro direttamente da Apple Wallet. Bailey ha sottolineato che l’obiettivo è continuare a rendere Apple Wallet sempre più comodo e sicuro, garantendo allo stesso tempo la massima serenità agli utenti.

Privacy, sicurezza e soddisfazione del cliente

Secondo alcuni sondaggi condotti da Cupertino, il 90% degli utenti apprezza la semplicità d’uso del servizio, l’88% la protezione della privacy e l’87% la sicurezza. L’85% degli intervistati si dichiara molto soddisfatto o estremamente soddisfatto, mentre il 98% è propenso a raccomandarlo ad altri.