Apple annuncia il nuovo iPad Pro (11″ e 12,9″): trackpad, Magic Keyboard e scanner LiDAR

Ecco il nuovo iPad Pro. Apple ha svelato la generazione 2020 del tablet più potente e amato degli ultimi anni, ora disponibile in due diverse dimensioni da 11 e 12,9 pollici ma con un obbiettivo in comune: sostituire il computer.

Mentre negli ultimi anni si sono visti continui tentativi in ​​questa direzione, spesso senza successo, il nuovo iPad Pro vuole concentrarsi sui due principali aspetti, ovvero schermo e prestazioni.

Per quanto riguarda il display, troviamo un pannello Liquid Retina (LCD) con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz e bordi molto sottili. Apple annuncia inoltre la copertura completa dello spettro DCI-P3 e una luminosità di 600 nits per “i colori più precisi sul mercato”.







All’interno, invece, il cuore è affidato ad un chip Bionic A12Z che alimenta questo nuovo iPad Pro. Nel comunicato stampa apprendiamo che la CPU è composta da 8 core, proprio come la sua GPU, il tutto con un’architettura termica migliorata e controller di prestazioni ottimizzati. Secondo il produttore, è l’iPad più potente mai creato finora e sarebbe “più veloce della maggior parte dei PC attuali”. C’è anche un Neural Engine, un chip dedicato ai calcoli dell’intelligenza artificiale “per la prossima generazione di app professionali” che di fatto non rappresenta una vera e propria novità.

Altre caratteristiche includono Wi-Fi più veloce, 4G LTE Gigabit e fino a 10 ore di durata della batteria.

Reparto fotografico

In termini di design, notiamo che la parte posteriore utilizza il modulo fotografico quadrato dell’iPhone 11 con un doppio sensore da 12 e 10 Megapixel, il primo è accoppiato a un normale obiettivo grandangolare mentre il secondo è sotto un obiettivo ultra grandangolare. La registrazione video arriva fino a 4K e i microfono offrono una “qualità da studio”.

Magic Keyboard: la vera novità

Ma la grande novità di questa generazione di iPad è la compatibilità con una nuova Magic Keyboard che oltre alla funzione di protezione, propone una tastiera da diversi angoli di visualizzazione per un uso più semplice e un nuovissimo trackpad per sostituire il mouse.

Composta da tasti rigidi con meccanismo a forbice distanziati di solo 1 mm, il trackpad consente di sfruttare un cursore su iPadOS per eseguire attività di precisione offrendo funzionalità diverse.

Ovviamente non poteva mancare Apple Pencil di seconda generazione, magnetica e con un sistema di accoppiamento a ricarica wireless.

Prezzo e uscita

Il nuovo iPad Pro è disponibile per il pre-ordine sull’Apple Online Store (i negozi fisici sono attualmente chiusi) a partire da 899 euro per il modello da 11 pollici (128 GB) e 1119 euro per il modello da 12,9 pollici.

Magic Keyboard arriverà invece a maggio al prezzo di 299€ per il modello da 11 pollici e 349€ per quello più grande.