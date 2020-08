Un augurio di buon Ferragosto a tutti i lettori di Cellulare Magazine. È stata una prima parte dell’anno molto difficile per tutti gli italiani e per questo, ovunque vi troviate, vi dedichiamo un pensiero di tranquillità e serenità.

Noi sareno sempre qui, pronti ad informarvi sulle novità di un mercato sempre più pazzo che, proprio nel periodo attorno a Ferragosto è solito sparare qualche colpo importante.

Sul nostro sito (oltre che sul canale YouTube) troverete sempre le ultime notizie in arrivo dal mondo dell’hi-tech. In più, in montagna, in spiaggia o nelle città la nostra rivista Cellulare Magazine vi terrà compagnia.

Ancora tanti auguri a tutti!