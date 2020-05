Buono Ikea su WhatsApp: è l’ennesima bufala. Anzi una truffa

Un messaggio WhatsApp con tanto di immagine e testo. Un buono Ikea da 250 euro, da spendere in uno dei tanti negozi della catena svedese. Il messaggio ha cominciato a girare su WhatsApp circa 48 ore fa e ha gettato nello scompiglio tanti utenti che pensavano di avere a disposizione un credito da spendere.

In realtà il messaggio di Ikea si è subito rivelato un fake, un pericoloso fake. Infatti, accanto al buono, c’è un link, cliccando il quale si finisce su un sito terzo. Qui viene chiesto un anticipo in denaro per ricevere lo sconto, dovendo peraltro fornire i propri dati e il numero di carta di credito.

Una cosa naturalmente da non fare. Perché non c’è nessun bonus Ikea che viaggia su WhatsApp ma solo i soliti malintenzionati che cercano di prosciugarvi la carta di credito.

Insomma una delle tante fantasiose truffe on-line, che mirano a spolpare le carte di credito degli ignari utenti. Come difendersi dalla truffa? C’è solo un modo: non abboccare mai a facili proposte promozionali che provengono da numeri o account sconoscuti, controllare esattamente il link al quale si viene reindirizzati e, in generale, cancellare questi messaggi bufala.

Le grandi catene hanno altri modi per raggiungere e fidelizzare i propri clienti. Non un criptico messaggio su WhatsApp.