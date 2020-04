Coronavirus fase due: da Beppe Sala c’è il sì per monopattini e bici elettriche

E’ nata nel 1999 l’azienda che ha inventato il monopattino, si chiama Micro Mobility e oggi, con i suoi modelli elettrici, potrebbe rappresentare una delle soluzioni alla nuova mobilità nella fase 2 Covid-19.

Un monopattino per il Covid-19

Solo pochi giorni fa Beppe Sala, sindaco di Milano, alla ricerca di una soluzione efficace per permettere a tutti di raggiungere il proprio ufficio durante la cosiddetta Fase 2 ha ipotizzato vari scenari e ha dichiarato: “Noi andremo avanti nel potenziare e migliorare lo sharing e la mobilità dolce: bici elettriche e monopattini” I piccoli due ruote elettrici, ideati per i percorsi urbani, potrebbero rappresentare una delle soluzioni alla mobilità nei grandi centri urbani. Anche Virginia Raggi a Roma è convinta che la soluzione vincente sia il monopattino per la Fase 2. Della stessa idea si rivela il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, che cita i monopattini elettrici come possibile soluzione alla nuova necessità di spostamento all’interno della sua città.