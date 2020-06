È in edicola Cellulare Magazine!

È in edicola il nuovo numero di Cellulare Magazine. Ecco alcuni dei contenuti che troverete:

IN PROVA:

– Xiaomi Mi 10: Il super fotografico

– Oppo Find X2 Pro: Tecnico quanto basta

– Huawei MatePad Pro: Classe da purosangue

– Huawei P40 Pro: Potenza fotografica

ATTUALITA

Huawei Kirin: tutti i segreti del processore che anima gli smartphone Huawei



SPECIALE

Smart working: la nostra guida per costruire in poche mosse l’ufficio perfetto in casa.

ACCESSORI:

I migliori accessori recensiti per voi

TREND

Audio Zoom: come “zoommare” su una fonte sonora con il cellulare

Trend

Le nonne blogger ai tempi del Covid: come trasformare la propria nonna in una star del web (ai fornelli)



ACCESSORI I migliori gadget hi-tech provati per voi

SMART COACH

Le migliori applicazioni da scaricare sul vostro smartphone. E il loro funzionamento passo per passo.

TARIFFE A CONFRONTO

Vi proponiamo i nuovi piani dei quattro operatori, mettendoli a confronto. Per non sbagliare la scelta.

LISTINI ILLUSTRATI

I migliori smartphone con caratteristiche tecniche e prezzi