Ecco l’Oppo Reno 10 Pro+ con l’attesissima fotocamera periscopica

Appena ad un mese dall’annuncio della serie Reno 9, Oppo è già al lavoro su quella successiva, Reno 10. Lo prova un disegno ottenuto dal leaker Digital Chat Station che mostra lo schema di quello che sarà, con tutta probabilità, il modello Oppo Reno 10 Pro+.

L’innovazione principale visibile in questo modello sta ovviamente nel design del comparto fotografico, che diventa ovale. In questo sono ospitate tre fotocamere: due sono quelle classiche, probabilmente una principale da 50 Megapixel e una ultragrandangolare da 8 Megapixel.

La terza fotocamera invece sembra essere un sensore con zoom periscopico, accompagnato dalla scritta “Powered by MariSilicon”. Il sensore a periscopico era una caratteristica davvero tanto attesa, e questa immagine sembrererebbe confermarne finalmente l’arrivo.

Per il momento non c’è ancora molto altro da commentare sul Reno 10 Pro+: si può giusto vedere la selfie cam posizionata centralmente e uno schermo molto grande. Quest’ultimo, secondo alcune voci, sarebbe un OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e sensore per le impronte.

Su altre specifiche tecniche, al momento, non si sa nulla: probabilmente è ancora troppo presto. Il progetto sembra essere infatti nelle fasi iniziali, e potrebbero ancora cambiare molte cose. In ogni caso, si ipotizza un annuncio ufficiale quantomeno entro la prima metà dell’anno prossimo.