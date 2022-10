Elon Musk cambia nuovamente idea. E compra Twitter

Elon Musk avrebbe cambiato ancora una volta idea e starebbe pianificando di procedere con l’acquisto di Twitter.

Alcuni documenti rivelano infatti che Musk starebbe procedendo all’acquisto del popolare social media al prezzo prestabilito di 54,20 dollari per azione, per un totale di circa 44 miliardi di dollari.



Alcune fonti vicine all’affare hanno rivelato alla televisione americana CNBC che l’accordo potrebbe essere perfezionato già venerdì, dopo che alcuni documenti della SEC (Securities and Exchange Commission) hanno rivelato che la transazione è destinata ad avvenire al prezzo concordato il 25 aprile, prezzo approvato dagli azionisti a settembre.

Poche settimane dopo l’accordo, Musk aveva cercato di recedere dall’acquisto, sostenendo che Twitter avesse molti più bot e account falsi di quanto dichiarato in sede di trattativa, r sostenendo che le informazioni ricevuto fossero state fuorvianti nella determinazione del prezzo d’acquisto.



La battaglia legale fra le due parti avrebbe dovuto avere inizio il 17 ottobre, con la prima udienza. Ma gli ultimi fatti, se confermati, potrebbero renderla inutile.