Evento Nothing il 23 marzo per svelare il futuro della compagnia

Nothing, la nuova compagnia di Carl Pei, ha un nuovo evento in programma. Il 23 marzo alle 15.00 italiane infatti si terrà una presentazione dal titolo “The Truth”, in cui l’azienda svelerà il proprio nuovo grande prodotto. E alcuni rumor fanno intuire che si tratterà nientemeno di uno smartphone.

L’azienda sembra fare in grosso: secondo Carl Pei il 2021, che ha visto il lancio dell’auricolare Nothing ear (1), non è stato altro che un “riscaldamento”. I rumor del resto parlerebbero della presentazione di uno smartphone dotato di chip Qualcomm, che è per l’appunto partner di Nothing. Si tratterebbe di un mid range dotato di Android 12, ma nulla è ancora ufficiale.

Quello che è certo è che Carl Pei sembri avere grandi ambizioni dietro il futuro di Nothing. La compagnia ha già conquistato 144 milioni di dollari in fondi, grazie anche a investimenti della comunità, e ha spedito 400.000 ear (1) soltanto durante il primo anno di attività. Il futuro sembra roseo, e con questo annuncio ci si può aspettare ulteriori investimenti nell’azienda.