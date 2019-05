Facebook conferma l’arrivo della pubblicità su WhatsApp

Gli annunci pubblicitari su WhatsApp sono un argomento di cui si parla da tempo. A conferma di ciò, Facebook ha confermato al “Summit Marketing di Facebook” nei Paesi Bassi che la pubblicità arriverà effettivamente nel corso del 2020.

Trattandosi di una chat a scopi personali, la società sta pianificando di rendere l’esperienza meno invadente attraverso un approccio semplice. Gli annunci verrebbero visualizzati nella schermata “Stato” e non nelle conversazioni o nell’elenco dei contatti come alcuni hanno suggerito in precedenza.

Ciò significa che durante il controllo degli stati pubblicati dai contatti si potrebbe occasionalmente incontrare annunci da parte di inserzionisti paganti, proprio come succede sulle Storie di Instagram. Chiaramente, Facebook punta sulla coerenza tra le sue app…

Se tutto dovesse trovare conferma, gli annunci non saranno troppo invadenti, sopratutto perché in pochi controllano gli stati. Ovviamente l’introduzione potrebbe generare una nuova ondata di migrazione degli utenti dall’app di messaggistica di Facebook a soluzioni alternative come Telegram che è il concorrente numero uno di WhatsApp.

Resta da vedere come Facebook gestirà il tutto l’anno prossimo, con ulteriori dettagli sulla data di uscita che probabilmente arriveranno presto.