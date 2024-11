FreeBuds Pro 4: i primi auricolari Bluetooth con HarmonyOS NEXT

Huawei ha ufficialmente presentato i suoi nuovi auricolari True Wireless Stereo (TWS), le FreeBuds Pro 4, gestite per la prima volta dal sistema operativo HarmonyOS NEXT. Dopo un periodo di voci, indiscrezioni e fughe di notizie, l’azienda ha rivelato il design delle nuove cuffiette attraverso un post su Weibo, pubbliando anche un’immagine. I nuovi auricolari presentano un look che riprende quello dei modelli precedenti, ma con significative innovazioni stilistiche.

Huawei ha chiarito che le FreeBuds Pro 4 gireranno su HarmonyOS NEXT, out of the box. Nel teaser, l’azienda annuncia: “I primi auricolari TWS equipaggiati con HarmonyOS NEXT, #HuaweiFreeBuds# Pro 4 stanno arrivando. Non perderti il Huawei Mate Brand Festival il 26 novembre.”

Design e caratteristiche dei FreeBuds Pro 4

Il design delle FreeBuds Pro 4 presenta alcune novità, pur mantenendo la forma ergonomica dei modelli precedenti. I nuovi auricolari si caratterizzano per curve morbide e cuscinetti in morbido silicone, che assicurano un comfort di utilizzo. Tuttavia, ciò che attira maggiormente l’attenzione sono i nuovi colori e i dettagli estetici.

Il teaser mostra anche una finitura in nero metallico, che conferisce un aspetto elegante e sofisticato. Un’altra novità interessante è l’inserimento del logo Huawei Sound in una tonalità dorata sul retro degli auricolari, completato da un bordo spesso dorato che circonda il rivestimento. Questi elementi di design sono pensati per aggiungere un tocco di lusso al prodotto finale.

Funzionalità avanzate e aggiornamenti previsti

Le prime indiscrezioni sulle FreeBuds Pro 4 indicano significativi aggiornamenti rispetto ai modelli precedenti. Si prevede l’introduzione di tecnologie AI che miglioreranno l’esperienza audio e la connettività. Tra le novità anticipate, spicca una nuova funzione di cancellazione del rumore, progettata per offrire un’immersive esperienza sonora senza precedenti.

In aggiunta, si prevede un potenziamento della funzione di attivazione vocale dell’assistente vocale Celia, che permetterà agli utenti di eseguire operazioni rapidamente senza dover interagire direttamente con il telefono. Huawei fornirà ulteriori dettagli riguardo a queste funzionalità durante l’evento di lancio del 26 novembre, in concomitanza con la presentazione della serie Mate 70. Fino a quel momento, non resta che attendere e scoprire ulteriori sorprendenti prodotti in arrivo.