Gemini, ecco i Gem personalizzati e Imagen 3

Google ha di recente annunciato alcune novità in rilascio nei prossimi giorni, precedentemente svelati nel corso dell’ultimo Google I/O. In arrivo presto i Gem personalizzabili e il ritorno dell’IA generativa per le imagini, Imagen 3, disponibili su Gemini. La conferma arriva a poche ore dalle indiscrezioni sulle novità future.

Gem personalizzabili per la produttività

In arrivo per Gemini Advanced, Business ed Enterprise si potranno creare i Gem, ovvero versioni personalizzate di Gemini. Si possono “addestrare” in modo da poter esercitare il ruolo di “esperti” in specifici argomenti o renderli il più attinenti possibile ai propri obiettivi. Per cominciare bisognerà solo consegnare al Gem delle istruzioni, dargli un nome e iniziare una conversazione. I Gem mirano ad avere un ruolo di supporto in progetti impegnativi, o offrire aiuto per un brainstorming in vista di un evento o per offrire suggerimenti per il copy di un post sui social. Google ha realizzato Gem predefiniti per alcuni scenari, come ad esempio un coach per l’apprendimento, un generatore di idee, un consulente di carriera, un editor di scrittura e un partner di programmazione. Saranno disponibili su Mobile e Desktop in più di 150 Paesi.

Imagen 3: torna la generazione di Immagini?

Google ha riferito di aver aggiornato la capacità di generare immagini. L’ultimo modello di generazione, Imagen 3, approderà su Gemini, sia versione Mobile, sia versione Desktop. La nuova IA generativa avrà in dotazione funzionalità di protezione e aderisce ai principi di Big g di progettazione del prodotto. Dall’inizio alla fine, l’utente ha il controllo del processo creativo. Se l’immagine iniziale non soddisfa le aspettative, basta indicare a Gemini cosa volete cambiare e fornirà una nuova immagine. Nei prossimi giorni inizieremo anche a rilasciare la funzionalità di generazione di immagini di persone, con early access per gli utenti Gemini Advanced, Business ed Enterprise, a partire dalla lingua inglese.

Imagen 3 non supporterà la generazione di immagini di individui fotorealistici e identificabili, né la rappresentazione di minori o di scene eccessivamente cruente, violente o a sfondo sessuale. I miglioramenti saranno garantiti attraverso un sistema basato sui feedback forniti dagli utenti Advanced in anteprima. Il sistema verrà introdotto gradualmente.