Gigafactory Berlin: ecco fatto, Tesla ha ricevuto il via libera ufficiale

È ufficiale. Tesla ha ricevuto l’approvazione finale (un permesso di costruzione definitivo) dalle autorità tedesche, oggi venerdì 4 marzo 2022. A riferirlo è Automotive News Europe, che cita un documento di 536 pagine. Questo accordo prevede diverse condizioni tra cui il controllo da parte di Tesla dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria insito nella produzione di auto elettriche.

I gruppi ambientalisti locali erano infatti riluttanti ad ospitare una fabbrica così grande, il cui impatto ambientale ha lasciato perplessi alcuni attivisti. Tesla deve ancora ottenere un’ultima piccola autorizzazione per avviare la produzione. Una sciocchezza amministrativa che non dovrebbe richiedere molto tempo.

Tanti rinvii per la burocrazia tedesca

Questi ultimi dettagli amministrativi sarebbero stati apparentemente veloci da risolvere. In altre parole, Tesla potrebbe iniziare ad assemblare le sue prime Tesla Model Y europee nelle prossime settimane ma la produzione sarebbe dovuta iniziare nell’ultimo trimestre del 2021.

Diversi i motivi spiegano questi rinvii: in primis, la lentezza della burocrazia tedesca avrebbe suscitato molte preoccupazioni ad Elon Musk, che non aveva esitato a puntare il dito contro. Inoltre, vari gruppi ambientalisti si sono opposti alla Gigafactory di Berlino, perché preoccupati per il suo impatto ambientale.

Produzione di massa

In futuro, e quando il sito sarà pienamente operativo, Tesla prevede di produrre fino a 500.000 auto elettriche all’anno. Per fare ciò, l’azienda californiana vuole aggiungere un’estensione simmetrica all’attuale edificio, raddoppiando così il ritmo. sarebbe proprio una priorità .

Perché Tesla vuole concentrare la sua energia soprattutto sulla fabbrica di batterie dedicata alla produzione di celle. E non uno qualsiasi: le celle 4680, che dovrebbero potenziare come dovrebbe l’autonomia dei suoi veicoli connessi.