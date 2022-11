Gli auricolari Nothing Ear (Stick) in vendita. Sconto del 10% per i possessori del Phone (1) e delle Ear (1)

Da oggi gli Ear (stick) sono ufficialmente in vendita sui siti nothing.tech e su Amazon.it. e contestualmente Nothing lancia il suo primo programma fedeltà, con un’offerta esclusiva per i primi sostenitori.

Nothing, infatti, vuole inoltre ringraziare i conumatori che hanno supportato l’azienda fin dall’inizio acquistando un prodotto e la community Black Dot Holders. Per questo, a tutti coloro che hanno acquistato un Phone (1) e un paio di Ear (1), Nothing offrirà un codice sconto del 10% sull’acquisto degli Ear (stick), oltre ad un codice sconto per ogni membro della Black Dot.

Per usufruire del codice sconto è necessario il numero IMEI del Phone (1) oppure il numero di serie degli Ear (1). È possibile trovare tutte le informazioni qui. Una volta ricevuto il codice di sconto è possibile riscattarlo per gli Ear (stick) al momento del checkout.

Un codice sconto è valido solo per un device Nothing ed è valido solamente sul sito nothing.tech, e non presso i rivenditori autorizzati.