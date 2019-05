A partire da oggi, (ma per ora il servizio è disponibile solo in USA) è possibile ordinare il cibo a domicilio direttamente dalla “Ricerca” di Google, Google Maps e Google Assistant. La nuova funzionalità utilizza una partnership con le società di consegna esistenti (in USA) come DoorDash, Postmates e ChowNow, non si tratta dunque di un servizio proprietario di Google, ma di accordi atti a semplificare il processo di ordinazione.

Come funziona?

In “Ricerca Google” e “Google Maps”, è possibile farlo tramite un nuovo pulsante “Ordina online” che verrà visualizzato durante la ricerca di un ristorante supportato. Se il ristorante lo supporta, le selezioni degli ordini sono interamente effettuate tramite l’interfaccia di Google e Google Pay. La nuova funzionalità supporta, ad oggi, cinque diversi servizi di consegna: DoorDash, Postmates, Delivery.com, Slice e ChowNow – ma Google ha già anticipato che verrà presto aggiunto il supporto anche per altri player .

I principali servizi di consegna (alcuni presenti anche in Italia) come Uber Eats, Deliveroo, Grubhub e Just Eat sono al momento assenti dal roster di Google.

Google food

Questa è solo l’ultima di una serie di funzioni relative alla ristorazione che Google ha recentemente aggiunto alle sue app e ai suoi servizi. Il più noto è Google Duplex, un assistente vocale (per lo più) automatizzato che è in grado di chiamare i ristoranti ed effettuare prenotazioni. Durante l’I/O di Google di quest’anno la società ha anche presentato una nuova funzionalità di Google Lens che consente di puntare la fotocamera sul menu di un ristorante per visualizzare le recensioni di Google Maps.