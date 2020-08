Google Play Music chiude a dicembre. Nasce YouTube Music

Martedì, in un post sul blog di YouTube, Google ha confermato i lavori di migrazione degli utenti del servizio Google Play Music verso YouTube Music. Negli ultimi mesi, Google ha aggiornato YouTube Music con nuove funzionalità e ha aggiunto la possibilità di spostare brani, preferenze e playlist da Google Play Music.

YouTube Music sostituirà completamente Play Music entro la fine di dicembre 2020. A partire da settembre, Sudafrica e Nuova Zelanda non saranno in grado di ascoltare musica in streaming con l’app Google Play Music e tale cambiamento sarà esteso a tutti gli altri mercati globali a partire da ottobre.



Playlist, librerie e contenuti non verranno per il momento cancellati ma la migrazione degli utenti dovrà avvenire entro fine dicembre. Nel 2021, infatti, Google Play Music cesserà di esistere. A partire da gennaio 2021, gli utenti non potranno più acquistare brani musicali sulla vecchia app.



YouTube Music, nel frattempo, si sta arricchendo di nuove funzionalità, tra cui una riprogettazione della pagina Player, una nuova scheda Esplora e alcune nuove integrazioni con i servizi Google esistenti. In arrivo anche l’integrazione con Google Maps, nonché un aggiornamento delle app Android Tv e Google Assistant, che saranno in grado di consigliare nuova musica.