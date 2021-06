La serie Honor 50 sarà presentata ufficialmente il 16 giugno e dovrebbe essere composta da tre modelli: Honor 50 con Snapdragon 778G, Honor 50 Pro con una una fotocamera evoluta e Honor 50 Pro+ con quattro sensori e ricarica rapida da 100 W.

I leak provenienti dalla rete di stanno intensificando, con l’avvicinarsi della data di lancio. Oggi vi proponiamo anche un video di Honor 50, proveniente da Twitter. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in almeno quattro colori che vengono definiti come Nero, Grey, Green e Gradient (quindi sfumato).

Dalle immagini si nota anche una griglia dell’altoparlante nella parte inferiore, una porta Usb Type-C e lo slot per la Sim. Non si vede invece alcuno scanner per le impronte impronte digitali, a conferma che il telefono verrà fornito di un lettore posto sotto lo schermo Amoled. Non è ancora chiaro, invece, se il telefono avrà bordi curvi e doppia fotocamera selfie come l’Honor V40, o il produttore abbia scelto di percorrere una strada alternativa.