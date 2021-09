Huawei annuncia la nuova edizione del contest fotografico “Next-Image Awards 2021”

Huawei ha annunciato il lancio del suo annuale concorso di fotografia per smartphone, il “Next-Image Awards 2021”. Quest’anno è “Better Together” e, a partire da oggi, gli utenti Huawei di tutto il mondo possono inviare i loro capolavori fotografici e video per avere la possibilità di vincere uno dei 70 incredibili premi, tra cui il nuovo Huawei P50 e premi in denaro fino a 10.000 dollari. La scadenza per partecipare è il 30 novembre 2021.

“I Next-Image Awards di Huawei sono il più grande concorso di fotografia per smartphone al mondo, con oltre 2 milioni di partecipanti dall’inizio del concorso nel 2017”. Con semplici meccanismi di iscrizione e oltre 70 possibilità di vincere, fotografi amatoriali di smartphone e narratori visivi di tutto il mondo sono pronti ad animare il concorso per il quinto anno consecutivo.

“A differenza di altri concorsi che cercano un vincitore globale, Huawei incoraggia i partecipanti a esplorare diverse prospettive, formati e condizioni di illuminazione”, sottolinea il reparto stampa di Huawei.

Le categorie

Saranno 10 diverse categorie: ritratti, bianco e nero, video-story, foto-story, snapshot, grandangolo, scatti a distanza, scatti notturni, super macro e Salve a vita.

“Perfettamente in linea con i punti di forza di Huawei nella fotografia mobile, le categorie incoraggiano gli utenti a sfruttare appieno le funzionalità innovative dei loro dispositivi e a raccontare storie originali e coinvolgenti attraverso foto e video”, sottolinea l’azienda.

Il mini-concorso per l’Italia

Inoltre, dal 15 settembre fino al 21 novembre, Huawei lancerà un concorso dedicato proprio all’Italia: ogni due settimane una giuria locale nominerà il vincitore di due diverse categorie per il Next-Image 2021 Community Italia. Per i partecipanti, in palio Huawei nova 8i e Huawei MateView GT.

Come partecipare

I candidati possono iscriversi tramite l’app My Huawei disponibile su HUAWEI AppGallery oppure consultare l’homepage del contest e inviare le proprie immagini direttamente.