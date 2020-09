Huawei ha pubblicato una videoanteprima dei suoi auricolari wireless FreeBuds Pro in arrrivo fra pochi giorni. Il video è apparso sull’account ufficiale di Huawei del social network cinese Weibo.



Nel video si allude alla presenza della cancellazione attiva del rumore, caratteristica tecnica presente già sulle FreeBuds 3 e vengono mostrati i microfoni grazie ai quali si attiverà tale feature.

Le Huawei FreeBuds Pro, che molti addetti ai lavori segnalano per la forte somiglianza con le AirPods Pro di Apple, saranno disponibili in tre colori: nero, argento e bianco. Gli auricolari saranno alimentati dal chip Kirin A1 e supportano il Bluetooth 5.2. Ogni auricolare sarà dotato di una batteria da 52,5 mAh (non si conosce invece ancora la capacità della batteria del case). Le cuffiette dovrebbero avere un’autonomia di circa 3,5 ore.