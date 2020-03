Huawei P40 e Pro 40 si mostrano in un nuovo render

Il solito ed instancabile Evan Blass ha appena condiviso alcuni interessanti rendering dei prossimi top di gamma Huawei, ovvero P40 e P40 Pro.

Da notare che le dimensioni dei display non sono ancora note e l’immagine in apertura potrebbe non essere in scala nonostante sia probabile che Huawei P40 sarà più piccolo del P40 Pro.

Entrambi includeranno un foro per la fotocamera del display mentre la grande differenza è da ricercare nella versione “standard” che offre un display piatto mentre quella “Pro” uno di tipo curvo.

Uno scanner di impronte digitali in-display è montato su tutta la gamma, i tasti fisici sono posizionati sul lato destro mentre i pulsanti volume su e giù si trovano sopra il tasto di accensione/blocco.

P40 Pro e P40 Pro PE includeranno una fotocamera periscopica sul retro, mentre P40 no. Tutti e tre i dispositivi verranno forniti con Android 10 e la skin EMUI di Huawei. Tuttavia, i servizi di Google non saranno inclusi.

Presentazione

La serie Huawei P40 diventerà ufficiale il 26 marzo durante un evento online.