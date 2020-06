Mancava all’appello solo il P40 Pro+ nella poderosa scuderia della linea Huawei P40. Lo smartphone era stato presentato insieme agli altri modelli della gamma, il P40, il P40 Lite e il P40 Pro, ma la sua uscita era stata poi prevista per il mese di giugno.

Promessa mantenuta, perché il nuovo Huawei P40 Pro+ è disponibile sul mercato proprio da oggi 12 giugno al prezzo di 1.399,90 euro. Un prezzo super premium per un dispositivo che dipone di caratteristiche tecniche di estrema eccellenza: cinque obiettivi, di cui due teleobiettivi, una doppia camera frontale, un display da 6,58 pollici con refresh a 90 Hz, un innovativo pannello posteriore in nano-tech ceramica, la tecnologia Wi-Fi 6 Plus a 160MHz e molto altro ancora (qui la scheda tecnica completa).

Le fotocamere di Huawei P40 Pro+

Nella parte posteriore sono presenti cinque ottiche così configurate: 50 + 40 + 8 + 8 Megapixel più il sensore di profindità TOF.

La particolarità del nuovo smartphone risiede indubbiamente nella presenza del doppio zoom che offre ai consumatori la possibilità di utilizzare due teleobiettivi da 3x e 10x per lo zoom ottico e fino a 100x per lo zoom digitale.

Confermata invece la lente principale da 50 Megapixel, la Ultra-Wide Cine Camera da 40 Megapixel e la doppia fotocamera anteriore da 32 Megapixel con messa a fuoco automatica e una fotocamera di profondità a infrarossi.

P40 Pro+ è mosso da Android Open Source con i Huawei Mobile Services, offre connettività 5G, integra l’interfaccia Emui 10.1 e una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI P40 Pro+ è disponibile per la prenotazione o l’acquisto a partire da oggi, 12 giugno, a un prezzo consigliato al pubblico di 1.399,90 euro sul Huawei Store. Nei prossimi giorni sarà disponibile presso il Huawei Experience Store di Milano, i negozi delle principali insegne della distribuzione specializzata, Amazon.it e i negozi degli operatori di telefonia.

La promo di lancio

Tutti coloro che prenoteranno o acquisteranno Huawei P40 PRO+ riceveranno in omaggio le Freebuds 3i e un mini speaker oltre a 50 GB da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video in omaggio e fino a 10 film on demand.

Tutti coloro che prenoteranno o acquisteranno Huawei P40 PRO+ su Huawei Store, dal 12 al 24 giugno 2020, riceveranno in regalo anche Huawei SuperCharge.