Huawei P50: guardate gli enormi obiettivi della sua fotocamera

Si comincia a parlare con sempre maggiore frequenza del nuovo Huawei P50, il flagship del produttore cinese che dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane. Oggi arrivano alcune immagini che svelano alcune caratteristiche tecniche molto importanti. Dovrebbe trattarsi della versione base.

Il retro del telefono, infatti, mostra due enormi obiettivi della fotocamera, mentre la parte anteriore avrà uno schermo piatto con un piccolo foro al centro, per ospitare la selfie cam. Lo schermo avrà una diagonale di 6,3″, ma a differenza del P50 Pro, senza bordi curvi sui lati.

L’intero dispositivo sarà molto più grande del modello Huawei P40: sarà 8 mm più alto e 3 mm più largo, mentre la protuberanza della fotocamera porterà lo spessore totale a 10,6 mm (8,3 mm nella base).

Huawei P50 sembra non avere una porta IR (che dovrebbe essere collocata nella parte superiore), una caratteristica che è stata invece individuata nel P50 Pro. Manca anche il jack audio da 3,5 mm: sul fondo c’è infatti spazio solo per una porta Usb Type-C e per la griglia degli altoparlanti.





Sia la parte superiore sia quella inferiore saranno leggermente curve. Altre voci suggeriscono che Huawei, per la sua fotocamera, potrebbe impiegare un enorme sensore da 1 pollice (che si dovrebbe chiamare Sony IMX800). La serie P50 – secondo quanto riportato dai molti leak e dalle mezze ammissioni ufficiali del produttore – dovrebbe essere mossa da HarmonyOS.

