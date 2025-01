Huawei presenta i nuovi Mate X6, la serie nova 13 e le FreeBuds Pro 4

Huawei ha annunciato una serie di nuovi prodotti che puntano sull’innovazione tecnologica e su un design sofisticato. L’azienda ha presentato gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4, il pieghevole HUAWEI Mate X6 e la serie HUAWEI nova 13, caratterizzati da specifiche tecniche avanzate e funzionalità mirate.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: gli auricolari HUAWEI Sound

Gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 4, sviluppati sotto il marchio HUAWEI SOUND, offrono un’esperienza di ascolto ottimale grazie alla tecnologia ANC 2.0 e al sistema True Sound a doppio driver. La riduzione del rumore fino a 100 dB consente chiamate nitide e un audio coinvolgente in qualsiasi contesto. I quattro microfoni integrati, con il supporto della tecnologia AI, isolano efficacemente la voce dai rumori esterni. La trasmissione audio raggiunge una risoluzione di 24 bit/48 kHz, mentre l’equalizzatore professionale permette di personalizzare il suono in base alle preferenze personali. Il design ergonomico include inserti in memory foam per migliorare il comfort e ridurre ulteriormente il rumore di fondo. Disponibili in Black, White e Green, saranno acquistabili dal 15 gennaio al prezzo di 199 euro. Fino al 30 gennaio, Huawei include il HUAWEI Band 9 come omaggio.

HUAWEI Mate X6: il nuovo foldable

Huawei amplia la gamma pieghevole con il HUAWEI Mate X6, dotato di materiali resistenti come il vetro Kunlun di seconda generazione e una cerniera multidimensionale progettata per durare. Il dispositivo utilizza un sistema di raffreddamento ottimizzato con grafene ad alta conducibilità termica e offre prestazioni stabili anche sotto stress. Il comparto fotografico Ultra Aperture XMAGE include una fotocamera principale da 50 MP con dieci aperture regolabili, una ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 4X. Il display esterno OLED da 6,45 pollici e quello interno OLED da 7,93 pollici supportano la tecnologia HUAWEI X-True™ Display, che assicura immagini dettagliate e colori realistici. Il prezzo di 1999 euro include il HUAWEI WATCH GT 4 per acquisti effettuati fino al 18 febbraio.

La rinnovata serie HUAWEI nova 13

La serie HUAWEI nova 13 si distingue per il design minimalista e l’uso di nuovi materiali, come il Dynamic Plaid Texture Design. La cover posteriore presenta una finitura satinata che migliora l’ergonomia. Il modello nova 13 Pro include una fotocamera principale da 50 MP con apertura variabile e stabilizzazione ottica per scatti precisi anche in condizioni di scarsa luminosità. Il display Dynamic True-Colour con frequenza adattiva fino a 120 Hz assicura una navigazione fluida, mentre la tecnologia AI HDR ottimizza le immagini in tempo reale. Il sistema di ricarica rapida HUAWEI SuperCharge Turbo consente di raggiungere il 50% di carica in soli nove minuti. I prezzi partono da 549 euro per il modello standard e 699 euro per il nova 13 Pro. Gli acquisti effettuati entro il 18 febbraio includono le HUAWEI FreeBuds 5 in omaggio.