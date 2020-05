Si chiama PHS (Pro Health System) il “robot killer” al 100% Made in Italy in grado di aiutare nella lotta contro il Covid-19. Grazie a una combinazione di raggi Uv-C e Ozono esegue un’efficace sanificazione di ogni ambiente. Senza l’utilizzo di prodotti chimici, debella il maledetto virus, eliminando oltre al 99% dei patogeni presenti sul tutte le superfici.

Sanificazione efficace e versatile

Con il via alla fase due dell’emergenza, sanificazione diventa la parola chiave per affrontare la nuova normalità. In quest’ottica si inserisce PHS, il robot killer del virus, prodotto dalla start-up RayBotics. Il dispositivo nasce ad aprile, in piena emergenza sanitaria, e si delinea come un robot per la sanificazione efficace e versatile.

L’intuizione

“Erano i primi di marzo – racconta Fabio Greco, Co-Founder di RayBotics – quando con Enzo (Catenacci, Co-Founder, ndr) ci siamo incontrati per l’ultimo aperitivo prima del lockdown. Analizzando le tecnologie utilizzate per la sanificazione industriale, ci siamo resi conto che i dispositivi sul mercato utilizzavano tutti con successo gli Uv-C, ma non erano in grado di disinfettare le zone d’ombra non colpite dai raggi”. Da questa prima intuizione, la creazione di un dispositivo in grado di combinare l’uso dell’ozono ai raggi Uv-C. Altamente tecnologico, è dotato di un software che integra strumenti di intelligenza artificiale e di un robot autonomo. Ed è semplice da utilizzare, pratico, trasportabile, ecologico ed economico.

La realizzazione

In meno di due mesi è avvenuta una vera impresa. “Siamo riusciti a fare quello che solitamente richiede quasi due anni di lavoro. Abbiamo fondato una nuova società, realizzato i primi prototipi, attivato una catena di distributori (nazionali ed internazionali), iniziato la produzione, effettuato i test in location e dato il via alla commercializzazione”, spiegano i fondatori. Al momento il giovane gruppo conta più di 100 tra dipendenti e collaboratori, produce i suoi robot tra più sedi dislocate sul territorio italiano, vanta un fatturato di circa 20 milioni di euro e si avvale di oltre 50 distributori, in esclusiva o autorizzati, sia in Italia che nel resto del Mondo.

Sanificazione hi-tech

PHS è un dispositivo unico nel suo genere e pressoché imbattibile nella sanificazione, proprio grazie alla scelta di mixare raggi Uv-C (noti per la loro azione sanificante contro le malattie patogene, dalla SARS all’Ebola e ozono. Il plus dell‘ozone è che potenzia il processo di sanificazione, estendendo l’azione disinfettante anche a tutte quelle aree non esposte ai raggi Uv. A livello pratico, si declina in tre formati, che differenziano solo per le dimensioni. Per il resto, condividono tutto. Phs è un un robot mobile con software intelligente, batteria al litio, lampada Uv con ozono. Svolge in autonomia la sanificazione di ogni ambiente, dal supermercato all’ufficio. Ci impiega il 50% di tempo in meno rispetto a dispositivi per la sanificazione. E’ eco e intelligente. Non usa prodotti chimici e fa leva su sensori a infrarossi, videocamere e a un sistema di people recognition. Così può mappare lo spazio da sanificare, valutare tempi e potenza e arrestarsi automaticamente in presenza di ostacoli.