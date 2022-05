IOS 16: nuovi miglioramenti dell’interazione e inedite app

Apple renderà disponibile il prossimo importante aggiornamento di iOS a settembre 2022 ma le bocche di Cupertino al momento sono cucite per tutto ciò che riguarda le funzionalità di questa versione.

Nel frattempo, nuovi dettagli arrivano da canali non ufficiali. Mark Gurman di Bloomberg, ad esempio, afferma che iOS 16 includerà nuovi miglioramenti dell’interazione e nuove app. Certamente, queste informazioni sono molto curiose, soprattutto perché molti si aspettano miglioramenti sostanziali per i widget.

Ad oggi, infatti, i widget sono statici e non fanno altro che fornire informazioni con cui non si può interagire.

Grandi aggiornamenti software per Apple Watch

Gurman afferma inoltre che importanti miglioramenti stanno arrivando anche sul fronte di Apple Watch, ma ancora una volta non sono stati condivisi dettagli specifici.

“Anche se non mi aspetto che Apple presenti una riprogettazione completa del software, dovrebbero esserci importanti cambiamenti nel sistema, nuovi modi di interagire e alcune nuove app di Apple. Anche le novità su watchOS 9 saranno significative”, ha affermato Gurman.

Presentazione ufficiale

E’ probabile che un’anteprima di iOS 16 sarà offerta al WWDC 2022 di Giugno. Inoltre, Apple rilascerà una versione beta di iOS 16 di test, quindi non dovrebbe volerci molto tempo prima di poter finalmente provare alcuni dei miglioramenti pianificati dall’azienda per il sistema operativo.

Come ogni anno, iOS 16 sarà disponibile per gli iPhone di produzione che non sono iscritti ai programmi di test a settembre.