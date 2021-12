Le ultime novità sui telefoni Samsung

Prima di esaminare quali degli ultimi telefoni Samsung sono disponibili, diamo un’occhiata alla storia dell’azienda e a come tutto è iniziato. Nel marzo 1938, Lee Byung-Chul, un uomo d’affari sudcoreano, fondò Samsung come negozio di alimentari. Un televisore in bianco e nero ha fatto parte della prima uscita nel mondo dell’elettronica di Samsung nel 1969. Con il tempo, l’azienda ha iniziato a esportare i suoi prodotti ed è cresciuta fino a diventare uno dei principali produttori di elettronica del paese. L’azienda conobbe una rapida crescita nei primi anni ’80, durante i quali investì anche in due istituti di ricerca, affermandosi come leader di mercato. La società non ha iniziato a produrre telefoni fino al 2000, quando ha rilasciato un feature phone in grado di scattare fino a 20 foto contemporaneamente. Fino alla fine dell’anno, Samsung rilasciò diversi modelli di telefono, ma gli smartphone che appartenevano alla serie Galaxy S, sono diventati un successo globale. Tutti sanno ormai che Samsung, oltre agli smarphone presenta anche i tablet.

Samsung è ora uno dei principali produttori di componenti elettronici al mondo. È anche un importante fornitore di prodotti elettronici per aziende come Apple, Sony, Nokia e altre, tra cui batterie, chip e memoria flash. Samsung, dal 2006, è arrivato ad essere anche il più grande produttore di televisori al mondo, oltre ad essere uno dei più grandi nella produzione di telefonia mobile. Nel 2017, l’azienda ha superato Intel diventando il più grande produttore di chip a semiconduttore al mondo.

Poiché i telefoni sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana, è fondamentale esaminarne le caratteristiche generali prima di acquistarne uno. Alcuni hanno una durata della batteria più lunga, mentre altri sono più adatti per giocare a giochi come slot o sport, e altri ancora hanno un software più veloce. Ora, diamo un’occhiata ad alcuni dei modelli di smartphone Samsung più recenti che pensiamo valga la pena menzionare.

Samsung Galaxy S21 e S21 Plus

La linea Galaxy, come abbiamo menzionato anche prima è quella che ha avuto più successo, ed infatti anche quest’anno è uscito il nuovo modello, il Samsung Galaxy S21 oppure S21 Plus. Il modello ha ricevuto un nuovo ed importante aggiornamento dal punto di vista estetico, parliamo di un nuovo alloggiamento della camera, opzioni di colore ed una finitura opaca. La durata della batteria è migliorata, che è un aspetto molto importante, oltre allo schermo da 6,2 pollici e alla tripla fotocamera che aveva il vecchio modello Samsung. Il fatto che la batteria duri più a lungo è un punto di controllo nell’elenco delle funzionalità per chi è sempre in movimento e non ha un caricabatterie a portata di mano. Insieme alla batteria, il Galaxy S21 Plus ha uno schermo leggermente più grande.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra ha delle fantastiche caratteristiche, tra cui cui una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera periscopio da 12 MP e una fotocamera ultra-wide da 12 MP. Oltre a questo, il dispositivo viene dotato di uno stilo chiamato S Pen, che ti permette di scarabbochiare sullo schermo, sincronizzare le registrazioni vocali con note scritte a mano e altro ancora. Il telefono possiede anche un hardware di fascia alta e un chipset, insieme al 5G. Lo spazio di archiviazione è molto grande, ha un design molto particolare e ha anche uno scanner di impronte digitali.

Galaxy Z Fold 3

Questo modello, il Galaxy Z Fold 3, è il più recente della serie di smartphone pieghevoli ad arrivare sul mercato. Sebbene abbia molte delle stesse caratteristiche del suo predecessore, il nuovo modello ha alcune funzionalità aggiuntive che credo faranno la differenza. Il nuovo display pieghevole ha una resistenza dell’80% superiore a quello vecchio, è più luminoso e il display interno supporta la S Pen. È il primo dispositivo pieghevole ad essere resistente all’acqua ed il suo corpo è stato realizzato in alluminio Samsung, il che lo fa diventare uno dei più resistenti smartphone al mondo.

Se stai cercando un nuovo telefono ma non sei sicuro quale scegliere, abbiamo evidenziato le migliori caratteristiche di ciascun modello. Certo, dovrai scegliere quello che meglio soddisfa le tue esigenze, ma per lo meno avrai un punto di partenza. Questi tre modelli sono i più recenti e, di conseguenza, hanno un aspetto più sofisticato e moderno.