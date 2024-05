Lenovo, ecco i Pc Ai: Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6

Lenovo ha svelato nelle scorse ore due nuovi laptop, il Lenovo Yoga Slim 7x e il ThinkPad T14s Gen 6. Si tratta dei primi Pc Ai di nuova generazione del produttore, entrambi alimentati dal processore Snapdragon X Elite.

I nuovi dispositivi si avvalgono della tecnologia Pc Copilot+. L’azienda ha collaborato con Qualcomm e Microsoft. Entriamo nell’era dei PC AI, un punto di svolta del mercato che si verifica una volta ogni 30 anni, e siamo orgogliosi di offrire ai clienti di tutto il mondo uno dei più ampi portafogli di dispositivi AI-ready, soluzioni abilitate all’AI ed esperienze ottimizzate per l’AI”, ha dichiarato Luca Rossi, Presidente dell’Intelligent Devices Group di Lenovo.

Lenovo ha collaborato con Qualcomm e Microsoft per fornire un elenco di oltre cento applicazioni aziendali per funzionalità native su Windows. questa cooperazione opera in sinergia con aziende di software commerciali a valore aggiunto all’avanguardia come DynamoAI, che utilizzano la tecnologia AI.

I due personal computer sono attrezzati per fornire soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale con l’hardware più recente disponibile. Il già citato X Elite di Qualcomm, con Cpu Qualcomm Oryon e Gpu Adreno. A bordo anche una Npu Hexagon. Il tutto è in grado di raggiungere ben 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS). In tutto i prodotti di Lenovo possono contare sugli ultimi update di Microsoft e Copilot+, che consentono di accedere alle funzionalità Llm anche offline.

Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6: per creatività e business

Lenovo Yoga Slim 7x pesa circa 1,28 kg ed è spesso 12,9 mm. Si avvale di un pannello Oled touch PureSight da 14,5 pollici. Il rapporto d’aspetto è da 16:10 ed è luminoso fino a 1.000 nits. Il pannello dispone anche della certificazione TUV Rheinland Low Blue Light.

Il laptop integra anche la webcam FHD MIPI IR, con quattro microfoni Voice Id. Quattro gli altoparlanti, mentre i tasti hanno una corsa da 1,5mm. Il trackpad è da 135 x 80 mm. Lo Yoga Slim 7x è dedicato ai creator. Dispone di funzionalità quali text-to-image integrati. Lenovo ha riferito che il laptop consente agli utenti di dedicare meno tempo a quei processi altrimenti più laboriosi, come il rendering o l’editing. Tra le altre caratteristiche anche una batteria da 70Wh che, stando a quanto affermato dal brand, sarebbe in grado di durare diversi giorni.

Il ThinkPad T14s Gen 6 annovera caratteristiche degne di nota. La memoria Lpddr5x può arrivare fino a 64 Gb. Il fattore di forma è da 14 pollici, con cornici sottili. La webcam è di tipo MIPI FHD+IR. Dispone di una misura per la privacy che l’arricchisce di un otturatore fisico. La connettività è di tipo WiFi 7 e funzionalità 5G sub 6 opzionali. La batteria è da 58Wh.

Prezzi e disponibilità

Lenovo Yoga Slim 7x sarà disponibile a partire da giugno, con un prezzo di partenza previsto di 1.599 euro. Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 sarà in vendita da agosto, con un prezzo di partenza previsto di 1.769 euro.