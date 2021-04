LG: gli aggiornamenti Android saranno garantiti. Auricolari e speaker continueranno a essere prodotti

LG ha comunicato lo scorso lunedì la che lascerà, con effetto immediato, il business globale della telefonia. Lecita dunque al preoccupazione dei tanti utenti che possiedono uno smartphone della casa sudcoreana. Le più comuni domande, giunte numerose anche presso la nostra redazione, sono: i telefoni in circolazione verranno ancora aggiornati? Gli upgrade del sistema operativo Android si bloccheranno? E quelli relativi alla privacy?

Domande alle quali LG ha prontamente risposto, affermando che gli utenti del brand non saranno abbandonati.

La società continuerà a distribuire gli aggiornamenti ad Android 11 per dispositivi selezionati, come confermato dal sito web sudcoreano di LG. Anche l’aggiornamento ad Android 12 continua. Tuttavia – in questo caso – LG non ha confermato quali telefoni dovrebbero riceverlo (solo i flagship o i modelli di più recente produzione?).



L’azienda coreana sottolinea che la tempistica e la disponibilità varieranno in base al Paese (e dipenderanno anche dalle procedure di test e implementazione di Google). Gli aggiornamenti di sicurezza continueranno a essere asscurati.

Tuttavia, non è chiaro per quanto tempo: ci sono dunque ancora parecchie questioni irrisolte, parecchi nodi che dovranno essere sciolti prima che LG Mobile chiuda definitivamente i battenti (cosa che dovrebbe avvenire entro il 31 luglio). C’è una pagina sul portale di LG Germany che tiene traccia dello stato delle distribuzioni di Android 11. Per ora non si trova nessuna menzione ad Android 12.

Per quanto riguarda il supporto hardware, i centri di assistenza continueranno a riparare i telefoni, LG onorerà anche i coupon per le riparazioni gratuite. La fornitura di telefoni e accessori (custodie, protezioni per lo schermo) sarà invece limitata. I prodotti correlati (come auricolari Bluetooth, speaker, ecc.) continueranno a essere sviluppati.