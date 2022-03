Magic UI 6.0 in arrivo presto sulla serie Honor50

Come previsto, il lancio di Honor Magic4 ha portato anche la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, che si basa su Android 12. La buona notizia è che Magic UI 6.0 sarà implementata su alcuni dispositivi tra cui la serie Honor 50 nel corso del secondo trimestre del 2022.

Magic UI 6.0 apporta numerosi miglioramenti alle funzionalità multitasking e cross-device. Efficient Smart Desktop è una piattaforma di assistente digitale che utilizza la posizione, i profili e l’intelligenza artificiale per apprendere le tue abitudini e offrire consigli e promemoria personalizzati (ad es. l’orario di check-in per il tuo volo). Per una maggiore privacy, la versione 6.0 cerca di fare il più possibile sul dispositivo. Il sistema consiglierà anche le migliori impostazioni per le app più diffuse e personalizzazione dei widget.

Honor Sharing supporta la condivisione di display, tastiera e mouse. Può anche trasferire facilmente file tra il telefono e il PC Windows utilizzando Honor Connect, che offre una connessione ad alta velocità (1,2 Gbps) e bassa latenza (10 ms).

Honor 50: lo smartphone premiato, ancora più potenziato

Risultato di una perfetta integrazione tra estetica e tecnologia, il device HONOR 50 è dotato di significative innovazioni che interessano la fotocamera, il design e le sue performance. Lanciata a livello globale ad ottobre 2021, la Series HONOR 50 ha presto ottenuto riconoscimenti dai media di tutto il mondo, vincendo il premio “Best of 2021” di Tech Advisor e ricevendo il badge di prodotto raccomandato da Trusted Reviews.

