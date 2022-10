Mercato app: l’App Store guadagna il doppio del Google Play

Dopo anni di forte crescita, il mercato globale delle app ha iniziato a rallentare nel 2022, sia in termini di entrate sia di download.

Tuttavia, gli utenti spendono ancora miliardi di dollari in app mobili ogni mese. Secondo i dati presentati da SportsLens.com, uno dei due maggiori canali di distribuzione di app mobili, l’App Store di Apple quest’anno ha incassato 65 miliardi di dollari in nove mesi, più del doppio di Google Play.

Le entrate dell’App Store in aumento del 3% su base annua, mentre Google Play vede un calo delle entrate dell’11%.

Per anni, l’App Store ha aperto la strada alla creazione di entrate per gli sviluppatori di app. Da un lato, ciò è legato al fatto che iPhone è più popolare nei Paesi ad alto reddito come gli Stati Uniti e il Giappone, dove le persone spendono di più per le app mobili. Al contrario, i mercati più grandi di Google Play includono il sud-est asiatico, l’India e il Sud America, che in genere registrano meno entrate poiché gli utenti hanno un minore potere d’acquisto.

Secondo i dati di Sensor Tower, Statista e TechCrunch, gli utenti iOS hanno speso 64,9 miliardi di dollari in acquisti in-app, app premium e abbonamenti nei primi nove mesi del 2022, il 3% in più rispetto ai 62,9 miliardi nello stesso periodo di un anno fa, segnando la crescita più lenta da anni.

Google Play ha ridotto significativamente il numero di app disponibili nel 2022, facendo precipitare le sue entrate dell’11% anno su anno. Solo nella prima metà dell’anno, oltre 1,1 milioni di app sono state rimosse dal Google Play Store, il secondo calo più grande dal 2018. Le statistiche mostrano che gli utenti Android hanno speso 31,7 miliardi di dollari per acquisti in-app, abbonamenti e app premium nei primi nove mesi dell’anno, con un calo rispetto ai 35,1 miliardi di dollari del periodo di un anno fa.



Il fatturato lordo combinato delle app di entrambi gli app store in nove mesi è stato di 96,6 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 98 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2021. Google Play ha raggiunto 82,4 miliardi di download in nove mesi, 3,5 volte in più rispetto del’App Store.

Le statistiche mostrano che gli utenti Android hanno scaricato 82,4 miliardi di app in nove mesi, ovvero 3,5 volte di più rispetto ai clienti dell’App Store. Tuttavia, il numero totale di download di Google Play è diminuito di 1,5 miliardi anno su anno. L’App Store ha raggiunto 24,1 miliardi di download in nove mesi, circa lo stesso numero di un anno fa. Il numero combinato di download di entrambi gli app store è stato di 106,5 miliardi, in calo rispetto ai 108,1 miliardi dei nove mesi del 2021.