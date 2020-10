Messenger si rifà il look con un nuovo logo e tanti emoji

Mentre Facebook ha recentemente annunciato la fusione dei messaggi tra Messenger e Instagram, il colosso californiano continua ad aggiornare la sua applicazione di messaggistica per arricchirla di nuove funzionalità e avvicinarla graficamente a Instagram.

In un nuovo post sul blog, l’azienda ha formalizzato una modifica del logo con una sfumatura blu-rosa che potete vedere qui sotto.

Non solo. L’app ha aggiunto le reazioni con qualsiasi emoji ai messaggi degli interlocutori. In precedenza, questo tipo di reazioni era limitato a sei emoji. Premendo poi due volte su un messaggio in un breve lasso di tempo, si aggiungerà anche un “mi piace” a forma di cuore proprio come su Instagram.

Le nuove funzionalità di Facebook Messenger verranno implementate su iOS e Android con un aggiornamento lato server.