Mobile advertising: guida alla pubblicità su smartphone

La tecnologia mobile ha fatto molta strada. Sul tuo telefono, puoi gestire la tua attività, catturando i tuoi Pokemon preferiti e scorrendo contemporaneamente milioni di esilaranti video di gatti.

Inutile dire che, davanti a una delle più grandi opportunità degli ultimi tempi, i marketer si sfregano le mani. In effetti, la spesa pubblicitaria per dispositivi mobili ha superato i 327,1 miliardi di dollari in tutto il mondo e si prevede che supererà i 339 miliardi entro il 2023.

Come risultato di questa crescita senza precedenti, il mondo della pubblicità mobile presenta sfide nuove e complesse.

Come misuri efficacemente l’impatto della tua pubblicità su più punti di contatto? Come risolvi il bisogno di immediatezza? Come gestisci le modifiche alla privacy?

Ma scopriamo tutti i dettagli sul mobile advertising.

Mobile advertising: cos’è?

La pubblicità mobile è un metodo di marketing visualizzato su smartphone e tablet attraverso canali a pagamento. Che si tratti di banner pubblicitari nei giochi per dispositivi mobili o annunci SMS, la pubblicità per dispositivi mobili è uno dei metodi più efficaci per fare pubblicità nell’era digitale di oggi.

La pubblicità mobile è una metodologia a pagamento che utilizza canali come annunci in-app , banner pubblicitari, annunci di testo e annunci rich media per dispositivi mobili. D’altra parte, il marketing mobile comprende l’ampia pratica del marketing sui dispositivi mobili, che include la pubblicità mobile.

Tradizionalmente, la pubblicità mobile include banner pubblicitari, annunci interstiziali, annunci video, annunci con premio, annunci riproducibili e altro (di cui parleremo più dettagliatamente nel capitolo 3).

Per quanto riguarda le piattaforme pubblicitarie mobili più importanti, queste includono Google Ads, Meta ads, Apple Search, AdMob, Tube Mogul e Airpush.

In generale, il marketing mobile può presentarsi in molte forme, inclusi metodi non a pagamento come il content marketing, le campagne interattive di realtà aumentata (AR) e i coupon per il check-in.

Ma non si può parlare di mobile advertising senza citare le campagne SMS: l’sms marketing – prezzi, semplicità di invio, alto tasso di penetrazione, ritorno del ROI sono solo alcuni dei vantaggi che lo caratterizzano – è talmente diffuso da rendere l’SMS ancora attuale.

I vantaggi del mobile advertising

Il primo vantaggio di questa tipologia di pubblicità è che gli inserzionisti raggiungono più utenti tramite telefoni cellulari. La ricerca mostra che più della metà della popolazione mondiale possiede telefoni cellulari, che hanno ottenuto un’adozione di massa sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Nel 2021, il 72,7% degli americani possiede uno smartphone.

Inoltre, si tratta di una pubblicità molto mirata. Infatti, la pubblicità mobile utilizza punti dati redditizi sul tuo pubblico di destinazione, a condizione che i tuoi utenti iOS14+ abbiano acconsentito alla loro raccolta di dati. Ciò include dati demografici, dispositivo, connessione mobile, sistema operativo, preferenze, hobby, posizione, abitudini e comportamento di spesa.

Inoltre, poiché gli utenti di smartphone portano sempre con sé i loro telefoni, gli inserzionisti possono sfruttare la geolocalizzazione e inviare offerte tempestive agli utenti consenzienti nell’ora più ideale della giornata.

Un altro vantaggio da non sottovalutare riguarda l’aspetto economico. Nonostante le recenti sfide relative all’accesso ai dati a livello di utente, la pubblicità mobile vanta ancora tassi di conversione più elevati e una segmentazione più granulare rispetto ai canali tradizionali, il che si rivela molto più conveniente per gli inserzionisti su larga scala.

Tuttavia, mentre Apple ha implementato il framework ATT e Google si sposta verso un’esperienza del browser senza cookie, vengono messe in atto sempre più misure sulla privacy.

Inoltre, la frode pubblicitaria mobile è stata una sfida per i professionisti del marketing sin dall’inizio della pratica. Che si tratti di bot, installazioni false, farm di dispositivi o dirottamento delle installazioni, i malintenzionati rappresentano un problema da non sottovalutare.