Motorola: arriva il Black Friday 2022 con 4 smartphone in super-offerta!

Da oggi fino al 28 novembre è tempo di Black Friday in casa Motorola che per i propri fan propone alcuni interessanti sconti su Amazon. Scopriamoli insieme!

Motorola Edge 30 Ultra

lo smartphone dotato della fotocamera con la risoluzione più elevata del mercato, grazie a uno straordinario sensore da 200 Megapixel, pensato per offrire un equilibrio perfetto tra luci e ombre, consente di immortalare i momenti importanti della vita scattando foto limpide e definite. In promozione su Amazon nella colorazione nera a 789,90 euro

Offerta 238 Recensioni Motorola Edge 30 Ultra (Tripla... Tripla fotocamera da 200 MP e selfie cam da 60 MP -...

Motorola Edge 30 Fusion

l’incontro tra prestazioni e bellezza, offrendo l’ispirazione per le avventure di tutti i giorni con un design incredibilmente sottile e perfettamente bilanciato. I bordi simmetricamente curvi hanno un ’look and feel’ incredibile. Il dispositivo è dotato di un frame in alluminio che gli conferisce una sensazione al tocco ancora più premium. In promozione su Amazon nella colorazione nera a 499,90 euro

Motorola Edge 30 Neo

Il primo dispositivo ad arrivare con i colori di tendenza selezionati nell’ambito di una nuova partnership a lungo termine tra Motorola e Pantone, riferimento mondiale per brand e designer di tutto il mondo che detta le tendenze nella scelta dei colori. Con opzioni che includono il colore Pantone dell’anno 2022, Very Peri, è stato realizzato con cura per un look spettacolare. In promozione su Amazon a 329,90 euro nei colori Very Peri, Ice Palace e Black Onyx

Motorola G71

Connettività 5G ultraveloce, processore Qualcomm Snapdragon 695, e display FHD+ OLED, oltre a una tripla fotocamera da 50 Megapixel sono solo alcune delle feature di questo smartphone della famiglia moto g. In promozione su Amazon nella colorazione Iron Black a 249,90 euro