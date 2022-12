Netflix lancia le sue prime cuffie in collaborazione con boAt

Per la prima volta, Netflix sta per produrre delle cuffie in collaborazione con un altro brand. L’azienda di streaming infatti ha stretto una partnership con l’azienda indiana boAt per realizzare tre cuffie wireless in edizione limitata: Rockerz333 Pro, Nirvana 751ANC e infine Airdopes 411ANC.

Le Rockerz333 Pro sono delle neckbuds, ovvero cuffiette che si indossano al collo attraverso una fascia apposita. Dispongono di una batteria che può garantire 60 ore di riproduzione, driver da 10 mm, Bluetooth 5.2 e certificazione IPX5. Il prezzo iniziale è di INR 1.299 (15€).

Nirvana 751ANC invece è un classico headset wireless con cancellazione del rumore attiva, in grado di eliminare fino a 33 dB di suoni esterni. La batteria è in grado di durate 54 ore con la cancellazione del suono attiva, 65 senza. Dispone di porta di ricarica USB, driver di 44 mm e Bluetooth 5.0. Il prezzo di queste sarà INR 3.999 (45€).

Infine le Airdopes 441ANC sono delle cuffiette wireless, anche queste dotate di cancellazione del rumore attiva. La batteria è in grado di durare 17,5 ore e può essere ricaricata tramite il case apposito. Vantano di certificazione IPX4, driver di 10 mm e Bluetooth 5.2, il tutto per INR 2,599 (30€).

Sembra che al momento Netflix abbia intenzione di lanciare queste cuffie sul mercato indiano, ma non è escluso che nel futuro siano acquistabili anche in altri paesi.