Non ricordo la sequenza di sblocco, come sbloccare un telefono bloccato?

4 metodi per scoprire sequenza sblocco Android

Con la vita che va 1000 all’ora, può capitare che, da un momento all’altro tu possa non ricordare la sequenza di sblocco del tuo smartphone. Insomma, si tratta di un caso non così raro come potresti pensare e che, in un certo modo, andrà ad inficiare la tua possibilità di utilizzare al meglio il telefono in tuo possesso.



Detto questo, devi sapere che abbiamo deciso di mostrarti prima quali sono tutte le sequenze di sblocco possibili in maniera tale che tu possa provare una di queste e capire se sarai in grado di tornare ad utilizzare il tuo smartphone come un tempo. Oppure, nella guida che stai per leggere, troverai anche altre soluzioni da applicare fin da subito per risolvere immediatamente il problema. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Parte 1:Ecco tutte le sequenze di sblocco possibili per Android blocco schermo

Devi sapere che è impossibile provare tutte le sequenze di sblocco possibili per il blocco schermo considerando che parliamo di 389.112 pattern differenti. Tuttavia, nel caso in cui tu sia in possesso di un telefonino bloccato, è importante che tu sappia che ci sono delle combinazioni più frequenti che vengono utilizzate e che potresti aver applicato anche tu per bloccare il tuo smartphone.

Infatti, parliamo delle 20 sequenze più comunemente utilizzate da chi ha uno smartphone Android. La scelta del numero 20 non è casuale: infatti, i dispositivi bloccano l’accesso al telefono nel momento in cui si effettuano più di 20 tentativi errati. Ecco quali sono i codici più comunemente adoperati e che potresti utilizzare per scoprire la sequenza sblocco Android del tuo telefono:

Insomma, probabilmente con una di queste sequenze sei riuscito finalmente a sbloccare il tuo smartphone e tornare a sfruttare appieno tutte le sue funzionalità. Nel caso, invece, non fosse così, ti invitiamo a scoprire uno dei metodi più efficaci per farlo nelle prossime righe.

Parte 2:Scoprire sequenza sblocco android con 4uKey for Android

Se hai dimenticato il segno di sblocco, non temere: 4uKey è qui per darti una mano. Si tratta di un software in grado di farti tornare ad utilizzare il tuo smartphone in pochissimo tempo. Nel complesso, è una soluzione che a differenza di altri metodi ti garantirà la certezza di individuare la sequenza sblocco Android dimenticata e rispondere finalmente ai messaggi che ti sono arrivati e a cui non hai potuto dare un riscontro proprio perché il tuo telefono era bloccato.

Ma come funziona 4uKey for Android e quali sono i passaggi da seguire? Abbiamo realizzato una mini-guida nelle seguenti righe per aiutarti a sfruttare tutte le potenzialità di questo software:

Per prima cosa, per sfruttare le funzionalità di un software come 4uKey è necessario procedere al suo download sul tuo computer e collegare il telefono tramite un cavo USB. Si tratta di un’operazione che richederà al massimo qualche minuto, anche in base alla velocità della tua connessione ad internet. Adesso che il sofware è finalmente sul tuo PC ed è pronto all’uso, sono pochi i passaggi da fare per sbloccare il tuo smartphone. In particolare, per eliminare la password oppure il codice blocco schermo, tutto ciò che dovrai fare è cliccare sulla modalità “Rimuovi blocco schermo”.

Una volta cliccata questa opzione, il passo successivo è cliccare sulla funzionalità “Rimuovi blocco schermo” per ripristinare il tuo smartphone e tornare a sfruttare le sue potenzialità.

Pertanto, arrivato a questo punto, per iniziare la procedura di ripristino dovrai semplicemente seguire la guida che si caratterizza da una serie di passaggi molto facili. Dopo che il telefono sarà ripristinato, vedrai che il codice oppure la schermata di blocco sarà rimossa dal tuo smartphone e tu potrai tornare ad utilizzarlo.

Ricordati poi di scollegare il cavo USB dal computer e quindi il tuo smartphone e di goderti un telefono nuovo di zecca attraverso dei semplici passaggi che ti “ruberanno” non più di 5 minuti.

Parte 3: Scoprire sequenza sblocco Android con 3 modi

Difficilmente dopo aver letto l’ultimo paragrafo avrai dei dubbi su come sbloccare il tablet se hai dimenticato la sequenza. Tuttavia, siamo pronti a darti altri suggerimenti e consigliarti ben tre modi per scoprire il segno blocco schermo nel caso in cui tu oppure un tuo amico ve ne foste dimenticati

Come detto, quindi, ci sono 389.112 combinazioni che potrai utilizzare per sbloccare il tuo telefono. Ovviamente, è davvero complicato utilizzarle tutte a meno che tu non abbia molto tempo da perdere. Ecco perché scopriamo insieme quali sono altri 3 modi per sbloccare il telefono nel caso in cui ti fossi dimenticato la sequenza.

Modo 1: Ripristina il tablet e imposta una nuova sequenza di blocco

La prima alternativa che vogliamo consigliarti per evitare di utilizzare tutte le sequenze di sblocco possibili per il blocco schermo è quella di ripristinare il dispositivo in tuo possesso.

Per farlo, dovrai usare la funzionalità trova il mio dispositivo navigando sul sito ufficiale di Android. Considera che questa soluzione andrà ad eliminare tutti i dati presenti sul tuo tablet. Nel caso in cui avessi disabilitato questa funzione dal tuo tablet, il nostro suggerimento è scegliere uno degli altri metodi che troverai in questa guida per tornare ad utilizzare il tuo telefonino bloccato.

Modo 2: Utilizza la modalità recovery

La seconda soluzione è quella di utilizzare la modalità recovery. Quindi, spegni lo smartphone e tieni premuti i tasti volume e Power nello stesso tempo. Rilascia i tasti quando lo smartphone si riaccende. In questa maniera avrai accesso al menu principale della modalità recovery e potrai selezionare la voce Factory Reset spostandoti attraverso i tasti di regolazione del volume. Seleziona l’opzione Yes per confermare la tua scelta e ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo telefono. Scegli Reboot System Now per completare la procedura di ripristino nel caso in cui non ricordassi il segno di sblocco del tuo smartphone.

Modo 3: Usa l’account di Google

In ultima analisi, premi il pulsante power del tuo smartphone e prova ad indovinare la schermata di blocco. Su alcuni dispositivi potrebbe apparire un messaggio di aiuto “Sequenza dimenticata?”. Cliccaci sopra e inserisci le tue credenziali di accesso dell’account di Google a cui è associato il dispositivo. Successivamente, sarai in grado di impostare una nuova schermata di blocco e tornare ad utilizzare il tuo smartphone e le sue funzionalità.

Conclusioni

Abbiamo visto come sbloccare telefono con segno dimenticato e conosciuto tutte le sequenze di sblocco possibili. Siamo certi che, arrivato a questo punto, il tuo telefono sarà di nuovo riutilizzabile e tu sarai felice di poter accedere a tutti i tuoi contenuti e account premium.

In ultima analisi, ciò che raccomandiamo di fare è quello di utilizzare un software come 4ukey for Android , un’alternativa che ti consentirà di tornare ad utilizzare il tuo telefono anche se non ricordi la sequenza di sblocco.

Come hai potuto vedere, si tratta di un’alternativa molto facile da utilizzare e che dovrai semplicemente scaricare sul tuo computer per utilizzare al meglio. Che aspetti? Se hai utilizzato tutte le combinazioni per sbloccare il telefono e non sei riuscito ancora a tornare a sfruttare le sue potenzialità, prova 4uKey for Android!